Hakkari'de çığ altında kalan 2 kişi kurtarıldı
Yayınlanma:
Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Aslankaya Tüneli yakınlarında çığ altında kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı.
Hava sıcaklığının eksi dereceleri bulduğu Hakkari'de hafif ticari araç çığ altında kaldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda araçtaki 2 kişi kuratıldı.
TÜNEL YAKININDA ÇIĞ ALTINDA KALDILAR
Hakkari-Van kara yolunda plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Arslankaya Tüneli yakınında meydana gelen çığın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve bölgede karla mücadele çalışması yürüten Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ SAĞ SALİM KURTARILDI
Yoldaki kar yığınını temizleyen ekipler, araçta bulunan iki kişiyi çıkardı. Araç da ekiplerin desteğiyle güvenli güzergaha götürüldü.
Araçtakilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak:AA