Artvin'deki çığda ölü sayısı 2'ye yükseldi
Yayınlanma:
Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ düşmesi sonucu çığ düşmesi sonucu 3 Afgan çoban çığ altında kalmıştı. Dün çobanlardan birisinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından bugün bir çok çoban daha ölü olarak kar altından çıkarıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Zekeriyaköy Aksu Yaylası'nda çığ düştü.

Afgan uyruklu üç çoban, düşen çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, çığ altında kalan çobanlardan Afgan Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaştı.

BİR ÇOBANIN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kayıp diğer çobanlar Bülent Gezer ile Kerimullah Azizulla'yı bulmak için arama kurtarma çalışmaları, bu sabah yeniden başlatılmıştı.

AFAD ve gönüllü ekiplerin çalışmaları sonucunda çığ altında kalan Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

