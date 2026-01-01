Son dakika | Van’da mahalleye çığ düştü: Kurtarma çalışması başlatıldı

Van'ın Çatak ilçesinde iki mahalleye çığ düştü. 1 kadın, düşen çığın altında kaldı. 22 evin tahliye edildiği olaya ilişkin kurtarma çalışması başlatıldı.

Van'ın Çatak ilçesindeki Bahçelievler ve Menderes Mahallesi'ne çığ düştü. Edinilen bilgilere göre Bahçelievler'deki çığda bir kadın kar altında kaldı.

İhbar üzerine her iki mahalleye de AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kadını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

22 EV TAHLİYE EDİLDİ

Mahallelerde çığ riskinin belirlenmesi üzerine 22 evin geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.

Polis ekipleri, tahliye edilen mahallenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Vatandaşlar, ilçedeki pansiyonlara yerleştirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

