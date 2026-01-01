Seyir halindeki tanker çığ altında kaldı! Ekipler sürücü için seferber oldu

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle seyir halindeki yakıt tankerinin üzerine çığ düştü. Yoğun kar kütlesi altında kalan tanker sürücüsü Nahit Kandemir, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı.

BİTLİS'TE SEYİR HALİNDEKİ TANKER ÇIĞ ALTINDA KALDI

Hava sıcaklığının sıfırın altına ulaştığı Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, akşam saatlerinde kentin çevre yolunda seyir halindeki belediyeye ait tankerinin üzerine çığ düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hakkari'de çığ altında kalan 2 kişi kurtarıldı

SÜRÜCÜ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Çığ altında kalan sürücü Nahit Kandemir, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Yakıt tankeri ise iş makinelerinin yardımıyla kar kütlesi altında çıkarıldı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Çevre yolumuzda meydana gelen çığ olayında ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde personelimiz sağ salim kurtarılmıştır" diyerek şu açıklamayı yaptı: