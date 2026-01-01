Seyir halindeki tanker çığ altında kaldı! Ekipler sürücü için seferber oldu

Yeni yıla yoğun kar yağışı ile giren Bitlis'te çığ meydana geldi. Çığ altında kalan seyir halindeki yakıt tankerinin sürücüsü ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle seyir halindeki yakıt tankerinin üzerine çığ düştü. Yoğun kar kütlesi altında kalan tanker sürücüsü Nahit Kandemir, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı.

BİTLİS'TE SEYİR HALİNDEKİ TANKER ÇIĞ ALTINDA KALDI

Hava sıcaklığının sıfırın altına ulaştığı Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, akşam saatlerinde kentin çevre yolunda seyir halindeki belediyeye ait tankerinin üzerine çığ düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Çığ altında kalan sürücü Nahit Kandemir, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Yakıt tankeri ise iş makinelerinin yardımıyla kar kütlesi altında çıkarıldı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Çevre yolumuzda meydana gelen çığ olayında ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde personelimiz sağ salim kurtarılmıştır" diyerek şu açıklamayı yaptı:

  • "Kapanan yolumuz da kısa sürede yeniden ulaşıma açılmıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan olumsuz hava ve yol şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum."

