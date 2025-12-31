Özgür Özel'den "N:9"lu yeni yıl mesajı: 2026 kavuşmanın yılı olacak

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi’nde bestelediği ve ünlü sanatçıların icra ettiği “No:9” isimli parçanın videosunu sosyal medya hesabında paylaşarak, "No:9 “Sancısını Çektiğimiz Güzel Doğumlar İçin Hoş Geldin 2026” dedi.

Özgür Özel liderlerin yeni yılını kutladı! Tek bir ismi aramadı

"2026 KAVUŞMANIN YILI OLACAK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Şahan2ın bu paylaşımını kendi hesabından alıntılayarak, "2026; kavuşmanın, adaletin ve milletin yılı olacak!" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

“Kolay bir yıl değildi.

Bazılarımız dört duvar arasında, bazılarımız haksızlığın gölgesinde... Ama hiçbirimiz başımızı öne eğmedik!

Başta haksız yere tutuklu yol arkadaşlarım olmak üzere; güzel memleketimin güzel insanlarının yeni yılını yürekten kutluyorum.

2026; kavuşmanın, adaletin ve milletin yılı olacak!”