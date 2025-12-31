Özgür Özel'den "N:9"lu yeni yıl mesajı: 2026 kavuşmanın yılı olacak

CHP Lideri Özgür Özel, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "No:9" paylaşımını alıntılayarak, "2026; kavuşmanın, adaletin ve milletin yılı olacak!" dedi.

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi’nde bestelediği ve ünlü sanatçıların icra ettiği “No:9” isimli parçanın videosunu sosyal medya hesabında paylaşarak, "No:9 “Sancısını Çektiğimiz Güzel Doğumlar İçin Hoş Geldin 2026” dedi.

"2026 KAVUŞMANIN YILI OLACAK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Şahan2ın bu paylaşımını kendi hesabından alıntılayarak, "2026; kavuşmanın, adaletin ve milletin yılı olacak!" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

“Kolay bir yıl değildi.

Bazılarımız dört duvar arasında, bazılarımız haksızlığın gölgesinde... Ama hiçbirimiz başımızı öne eğmedik!

Başta haksız yere tutuklu yol arkadaşlarım olmak üzere; güzel memleketimin güzel insanlarının yeni yılını yürekten kutluyorum.

2026; kavuşmanın, adaletin ve milletin yılı olacak!”

