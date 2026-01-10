Siirt'te kanser taramasına "hediyeli" Teşvik: Her ay bir kişiye ev aleti verilecek

Yayınlanma:
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü, kanser taramalarına olan ilgiyi artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla sıra dışı bir uygulama başlattı. Yeni kampanya kapsamında, tarama programlarına katılan vatandaşlar arasından her ay bir şanslı kişiye küçük ev aleti hediye edilecek.

Ocak ayının "Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı" olduğunu belirten Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Damla Taşçı Küçükşen, yeni yılla birlikte katılım oranlarını yükseltmek istediklerini ifade etti. Küçükşen, mobil mamografi araçlarının mahalle mahalle gezdiğini ve KETEM birimlerinin her hafta aile sağlığı merkezlerinde vatandaşlara ulaştığını hatırlattı.

TARAMALAR TAMAMEN ÜCRETSİZ

Taramalar Tamamen Ücretsiz. İl Sağlık Müdürlüğü, yaş gruplarına göre belirlenen tarama takvimini de paylaştı. Buna göre 30 yaş üstü kadınlar 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 40 yaş üstü kadınlar 2 yılda bir meme kanseri taraması, 50 yaş üstü kadın ve erkekler ise 2 yılda bir bağırsak kanseri taraması için sağlık kuruluşlarına başvurabiliyor. Yapılan tüm bu işlemlerin ücretsiz olduğu ve KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimlerince yürütüldüğü vurgulandı.

"ERKEN TEŞHİS SÜRECİ GERİ ÇEVİRİYOR"

Uzm. Dr. Küçükşen, rahim ağzı kanserine neden olan etkenlerin 10-15 yıl içinde kansere dönüştüğünü, erken teşhisle bu sürecin tamamen geri çevrilebileceğini belirtti. Meme kanserinde de erken teşhisin küçük bir cerrahi müdahale ile hayat kurtardığına dikkat çeken Küçükşen, "Amacımız vatandaşlarımızı teşvik etmek. Katılım sağlayanlar arasından her ay bir kişiye, ev hayatlarını kolaylaştırmak adına hediyeler vereceğiz" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

