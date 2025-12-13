Muhittin Böcek'ten hukuk ve vicdan çağrısı: "Geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı bir açıklama yaptı.

Böcek açıklamasında, gözaltına alındığı zaman 12 ilaç kullanırken şu an ise günde 22 ilaçla ayakta durmaya çalıştığını belirterek "Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum." dedi.

"ÜZÜLEREK SABIRLA İZLİYORUM"

Böcek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kıymetli hemşehrilerim, Sizleri sevgi ve hasretle selamlıyorum. Ülkemizde ve Antalya'mızda yaşananları ve yaşatılanları duyuyor, görüyor ve üzülerek sabırla izliyorum.

161 gün evvel parmaklıklar ardına kapatılmam ile başlayan bu süreçten şahsım, çalışma arkadaşlarım, iş insanları ve hepimizin aileleri etkileniyor.

Yürütülen soruşturma dosyasında gizlilik kararı olmasına rağmen yapılan asılsız haberlerle, karalama kampanyaları ile insanların özel hayatları, kişilik hakları çiğnenmiş, lekelenmeme hakları ve masumiyet karineleri de hiçe sayılmıştır.

Bu yapılanlar şahsımı, süreçten etkilenen insanları ve adli makamları üzmüştür. Gün gelecek ADALET'e herkesin ihtiyacı olacaktır. İlahi adalet var. Adaletin ve vicdanın er ya da geç galip geleceğine olan inancımı bir kez daha dile getirmek istiyorum.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR İHMALİN KURBANI OLMAK İSTEMİYORUM"

Bu süreçte sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta, durumum artık sadece hukuki değil aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmektedir.

Tutsak edildiğim 5 Temmuz günü 12 ilaç kullanıyordum, şimdi ise günde 22 ilaçla ayakta durmaya çalışıyorum. 7 defa hastaneye sevk edildim. Tüm sağlık çalışanlarına ve destek olan herkese buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum.

Bu satırların sadece benim değil hukukun, vicdanın, insanlığın sesi olarak duyulmasını diliyorum.

Can dostlarım, unutmayınız ki; karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır. Sevgi ve özlemle..."