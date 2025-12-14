Gazeteci Osman Çaklı gözaltına alındı

Gazeteci Osman Çaklı gözaltına alındı
Yayınlanma:
Gazeteci Osman Çaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci Osman Çaklı, akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Çaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Gözaltına alınıyorum. Vatan Emniyete götürüleceğim." dedi.

Vatan emniyete götürülen Çaklı'nın geceyi nezarethanede geçireceği bildirildi.

Çaklı'nın Okmeydanı'nda bir hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı paylaşım ve "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika! Gazeteci Enver Aysever tutuklandıSon dakika! Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Osman Çaklı, söz konusu paylaşımında Okmeydanı'ndaki Şafak Hastanesi'nin gece saatlerinde kurşunlandığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında ortaya çıkarılmalıdır. Fakat kendisine Şapkalılar adını veren bir grup çete, işçilerin yanında olduklarına dair pankart açıp poz vererek saldırı üstlendi”

"SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME"

Çaklı'nın avukatı tarafından yapılan açıklamada, yöneltilen suçlamanın "suçu ve suçluyu övme" olduğu belirtildi.

Yakın zamanda gazeteci Sadık Güleç ile birlikte "Yeni Nesil Çeteler" isimli kitabı yayımlanan Osman Çaklı, özellikle Türkiye'de son dönemde türeyen sokak suç grupları, uyuşturucu ağları ve dijitalleşen suç dünyası üzerine yaptığı saha araştırmalarıyla tanınıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Türkiye
CHP'li Emir'den iddialara belgeli yanıt: '560 milyar lira büyük soygun var' dediler! İBB'nin 5 yıllık bütçesi o kadar etmiyor
CHP'li Emir'den iddialara belgeli yanıt: '560 milyar lira büyük soygun var' dediler! İBB'nin 5 yıllık bütçesi o kadar etmiyor
Eğitim Sen uyardı: Çocuklar işçi, öğretmenler hedefte
Eğitim Sen uyardı: Çocuklar işçi, öğretmenler hedefte