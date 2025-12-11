Son dakika! Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen Aysever, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

ENVER AYSEVER TUTUKLANDI

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur' sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Enver Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Aysever 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aysever çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AYSEVER, GÖZALTI ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Gözaltı öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Enver Aysever, sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını savundu.