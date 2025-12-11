Son dakika! Gazeteci Enver Aysever tutuklandı
Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen Aysever, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı
ENVER AYSEVER TUTUKLANDI
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur' sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Enver Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Aysever 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aysever çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AYSEVER, GÖZALTI ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Gözaltı öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Enver Aysever, sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını savundu.
Aysever açıklamasında, "Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu'nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; Devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullanalar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi (...) Bir akıl yürütme ile örnek verdim. Maalesef yayını izlemeden yine hedef göstermişler. Şaşırdım mı? Hayır" ifadelerine yer verdi.