Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

Yayınlanma:
Gazeteci Enver Aysever kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Aysever'in bir YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındığı tahmin ediliyor. Aysever, daha önce yaptığı açıklamada buradaki sözlerinin çarpıtıldığını öne sürmüştü.

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı bir yayında sarf ettiği sözlerin ardından gözaltına alındı. Gözaltı, Aysever'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na yönelik yaptığı bir yoruma tepkisinin gündeme gelmesinin ardından geldi.

Gözaltı bilgisi ilk defa bir sosyal medya haber hesabı tarafından yapılmasının ardından Enver Aysever'in hesabından paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

O İFADELER YÜZÜNDEN Mİ?

Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun verdiği röportajda kullandığı “Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettim” ifadelerine tepki göstermişti.

Enver Aysever, söz konusu videoda "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın" ifadelerini kullanmıştı.

Aysever, daha önce sosyal medyada hedef gösterildiğini belirterek bir açıklama yapmıştı. Yaptığı yayında kullandığı ifadelerin bağlamından koparıldığını ve çarpıtıldığını savunmuştu.

"SÖZLERİMİ ÇARPITMIŞLAR"

Yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar!" diyen Aysever, konuşmasının aslında Hasan İmamoğlu'nun bir röportajda kullandığı "Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettim" ifadesine bir yorum niteliğinde olduğunu belirtti. Aysever, bu yorumunda belirli bir kesimi tarif ettiğini iddia etmişti.

Güllü'nün kızı 'Kasten öldürme' suçlaması ile yakalanmış! Gözaltı sayısı da yükseldiGüllü'nün kızı 'Kasten öldürme' suçlaması ile yakalanmış! Gözaltı sayısı da yükseldi

‘SAĞCI VE SOLCUDAN KASTIM O DEĞİLDİ’

Açıklamasında, "Sağcılar" diye yaptığı tarifi "devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tipler" şeklinde açıkladı. "Solcu" diye tarif ettiklerini ise "yurdunu, insanları, hayvanları seven ve koruyanlar, eşit, adil, özgür dünya isteyenler" olarak tanımladığını ve bunun samimi dindarları ve yurtseverleri de kapsadığını söyledi.

Son Dakika | Büyükçekmece Adliyesi soygununda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandıSon Dakika | Büyükçekmece Adliyesi soygununda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

Enver Aysever'in bu açıklamaları ve yayınındaki ifadeleri sonrasında gözaltına alındığı öğrenildi. Henüz gözaltına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

