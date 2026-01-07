Diyarbakır’da bina paniği: Kolonu patladı tahliye edildi

Diyarbakır’da bina paniği: Kolonu patladı tahliye edildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, bir apartmanın kolonunda oluşan çatlaklar nedeniyle bitişik iki beş katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Binalarda oturanlar, AFAD ve itfaiye ekipleri yardımıyla tahliye edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın kolonunda meydana gelen hasar, bitişiğindeki binanın da boşaltılmasına neden oldu. Göçmenler Caddesi üzerinde bulunan Bakır-3 Apartmanı'nın zemin katındaki demirci dükkanının kolonlarından birinde akşam saatlerinde çatlaklar oluştu.

KOLONDAKİ ÇATLAK PANİĞE YOL AÇTI

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerin ardından, risk altında olduğu değerlendirilen Bakır-3 Apartmanı'nda oturanlar, ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı.

BİTİŞİKTEKİ APARTMAN DA BOŞALTILDI

Güvenlik tedbiri olarak, bitişikte bulunan ve aynı yükseklikteki Altaş Apartmanı'nda ikamet edenler de tahliye edildi.

DAİRE SAKİNLERİ AKRABALARINA SIĞINDI

Altaş Apartmanı sakinlerinden Veysi Sarıcan yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Komşular bize haber verdi. Yan binanın kolonunun patladığını söylediler. Ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltmamızı istedi. Akrabalarımıza gideceğiz.”

İNCELEME SONRASINDA KARAR VERİLECEK

İlgili ekipler, her iki yapıda da detaylı teknik inceleme başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından binaların durumu hakkında (oturulabilir veya riskli) nihai karar verilecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

