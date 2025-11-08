Gebze’de bir binanın daha kolonları çatladı: 3 aile tahliye edildi

Gebze’de bir binanın daha kolonları çatladı: 3 aile tahliye edildi
Gebze'de kolonlarında çatlaklar oluşması nedeniyle yapılan incelemede kaydığı tespit edilen 2 katlı bina, tahliye edildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kolonlarında çatlaklar oluşması nedeniyle yapılan incelemede kaydığı tespit edilen 2 katlı bina, tahliye edildi. Binadan tahliye edilenlerin, 11 kişiden oluşan 3 aile olduğu öğrenildi.

KOLONLAR ÇATLADI BİNADA KAYMA OLDU

Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi 1411 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın kolonlarda çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, ihbarda bulundu.

Daha önce ölçüm cihazı da yerleştirilen binada kayma olduğu tespit edilince burada yaşayan 11 kişiden oluşan 3 aile, saat 22.00 sıralarında tahliye edildi.

YETKİLİLERİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Aileler, kendi istekleriyle akrabalarının evlerine gitti. Yetkililerin binayla ilgili rapor hazırladığı, sokak üzerinde ise incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

