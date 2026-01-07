Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş örgütlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti yapmak, fuhuş ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına karşı operasyon düzenlendi.

11 NOKTADA EŞ ZAMANLI ARAMA

Operasyon kapsamında, masaj salonu adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen 4 iş yeri ile 16 şüpheliye ait 7 ayrı ikamet adresinde eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Toplam 11 farklı noktada gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

SİLAH, UYUŞTURUCU VE DİJİTAL DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile dijital materyallere el konuldu. Ele geçirilen delillerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

3 ilde dev fuhuş operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı 14 kadın kurtarıldı

Türkiye’den Dubai’ye ‘fuhuş hattı’ iddiası

2 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, ayrıca firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği belirtildi.