Türkiye’den Dubai’ye ‘fuhuş köprüsü’ iddiası

Cihan Şensözlü’nün Instagram hesabına göz gezdirirken, kendi kendime şu soruyu sordum:

“Bu adam gerçekte ne iş yapıyor?”

İstanbul’dan Paris’e, Dubai’den Londra’ya, dünyanın en önemli şehirlerinde dolaşıyor, beş yıldızlı otellerde konaklıyor, pahalı kıyafetler giyiyor ve lüks mekanlarda takılıyor.

Hangi parayla?

Instagram’da ve magazin aleminde ‘Cihanna’ lakabıyla tanınıyor.

Influncer olarak biliniyor.

Yani, bazı markaların kampanyalarını, bazı ürünlerin tanıtımını yapıyor.

Fakat savcılıkta mesleğini gazeteci diye bildirmiş.

Yakın arkadaşı Revna Demirören vesilesiyle Hürriyet’te haftada bir magazin yazısı yazdığı için kendisini bu şekilde tanıtıp asıl işini perdeliyor.

Bu şatafatlı hayat, 25 yıllık gazeteci olarak söylüyorum, haftada bir yazı yazarak yaşanılmaz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen gün Şensözlü’nün de aralarında olduğu bir grup ünlü ve ünsüz ismi uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına aldı.

Kadınları pazarladı mı?

Bir gizli tanık, Şensözlü’nün sosyal medya fenomeni olan genç bir kadını ve bir grubu Dubai’ye götürerek, Arap şeyhlerine pazarladığını iddia ediyor.

Şensözlü, “Onunla Dubai’de bulunmadım. Birlikte gitmişliğim yoktur. Dubai seyahatlerimin sık olmasının sebebi, yakın arkadaşlarımla ara tatili değerlendirip çocuklarıyla ve onlarla güzel zaman geçirme isteğimdir” diyor.

Şensözlü, yurt dışına belirli bir toplulukla veya kadın ünlülerle gitmediğini öne sürüyor. “Çoğunlukla evli arkadaşlarımla ve eşleriyle beraber ya da tek başıma gittim” diyor.

Şensözlü kadınların erkeklerle tanışıp birlikte olmasına aracılık etmekle suçlanıyor.

Bu iddiaya şöyle yanıtı veriyor:

“Ünlü camiasında kimsenin para, hediye, değerli eşya ve mücevher alarak, erkekle tanışmasına aracılık etmedim. Yolunu kolaylaştırmadım. Sosyal medyadan gelen mesajlarda kadınlarla tanıştırmamı isteyen iş adamı olmamıştır. Olmuşsa bile şaka ve geyik amaçlıdır.”

Katar’da gözaltı

Şensözlü, Katar’da bir ay önce ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış.

Bu işlemin ‘fuhuş ya da kıyafetinden ötürü değil, kadın çantası taşımasından’ kaynaklandığını iddia ediyor.

Kırmızı bültenle aranan ve ekim ayında Türkiye’ye getirilen Burhan Lala ile Dubai’de buluşmadığını, ondan hediye alıp bilgi getirmediğini savunuyor.

Dubai’de fuhuş partilerine katılmadığını iddia ediyor.

‘After parti’ adı verilen gece eğlencelerine gitmediğini ileri sürüyor. Bu partilerde uyuşturucunun kim tarafından getirilip içildiğini bilmediğini anlatıyor.

‘Partilerde uyuşturucu ve seks olmuş olabilir’

Ancak Kasım Garipoğlu’nu tanıdığını reddetmiyor.

“Garipoğlu’nu camiada herkes tanır. Sık sık parti düzenler. Bu partilere kimin gittiğini biliyorum. Partilerde uyuşturucu kullanılmış olabilir. Bu partiler sonunda kız getiren veyahut orada tanışıp seks yapılmış olabilir.”

İnfluencer adı altında suç gizlemek

Şensözlü’nün ifadesi serbest bırakılmasına yetmedi.

Beş şüpheliyle birlikte tutuklanması için İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sevk yazısında şöyle deniyor:

“Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla soruşturma başlatılmıştır. Sosyal medya platformlarında yapılan çalışmalarda sözde influencer, tanımış kişi gibi adlar ile tespit edilen şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının birtakım suçları gizlemek veya suç işleme amacına hizmet etmek olduğu tespit edilmiştir.”

Şensözlü de dahil dört şüpheli bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmekten tutuklandı. Bir şüpheli ise uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmaktan cezaevine gönderildi. Yalnızca biri hem uyuşturucu hem de fuhuştan içeri atıldı.

O, İsmail Ahmet Akçay.

Kasım Garipoğlu’nun şöförü.

300-400 kişilik yalı partisi listesi var Kasım Garipoğlu, işadamı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu. GKG Yönetim Danışmanlığı adlı şirketin sahibi. İstanbul Sarıyer’de, Boğaz’a bakan Yeniköy Mahallesi’nde bir yalıda oturuyor. Yalının 200 metrekarelik üst katı, Garipoğlu’nun iki haftada ya da ayda bir organize ettiği partiler için özel düzenlenmiş. Davetlilerin çoğu ünlü isimler… Katılacak isimler için liste oluşturuluyor. Tanınmayan kişiler içeriye alınmıyor. Garipoğlu’nun 10 yıllık makam şoförü İsmail Ahmet Akçay, şu bilgileri veriyor: “Parti olacağı günleri birkaç saat öncesinden Kasım Bey’den öğrenirim. Parti yapılacak alanda eksiklik olup olmadığı hususunda incelemelerimi yapıp karşılama yapmak üzere bina girişine inerim. Sıklığı belli olmayan partilere birçok kez ünlü isimlerin geldiğine şahit oldum.” Beş organizatör Akçay’ın telefonunda liste bulunmuş. Listede 300-400 davetlinin adının olduğu iddia ediliyor. Akçay, organizasyonda Garipoğlu’nun yanı sıra Gökmen Kadir ve Ayşegül Şeynova, Burak Ateş ve ‘Cio’ diye tanıdığı kişinin karar verici olduğunu ifade ederek, şöyle diyor: “Bana gönderilen liste dışında bir misafir geldiğinde bu kişilerin icazeti üzerine misafiri yalıya girip girmemesi konusunda yönlendiriyordum. Her zaman Kasım Bey tarafından liste verilmezdi. Uzun süredir burada çalıştığım için gelenleri simaen tanımam ve yalıya alınıp alınmamaları hususunda inisiyatif sahibi olmam sebebiyle girişlerine müsade ederdim. Uyuşturucu tedarikçileri Partilere ‘Cio’, ‘Ege Mutaf’, ‘Hüseyin’ ve ‘Şaşo’ adlı kişilerin kokain getirdiğini belirterek, “Bu kişiler uyuşturucu tedarikçisidir. Kokain ve ketamin getirdiklerini biliyorum” diyor. Savcılık, ‘Cio’nun üzerinde duruyor. Akçay, ‘Cio’nun Garipoğlu’nun yakın arkadaşı olduğunu, tüm partilere katıldığını ifade ederek, “Uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm var” diyor. Partilere Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu ve Defne Samyeli’nin katıldığını kaydediyor. Eskort çağırdılar Akçay, cinsel ilişki için eskort kadınların davet edildiğini ileri sürerek, şöyle devam ediyor: “Cinsel birliktelik yaşamak amacıyla eskort olarak tabir edilen kadınlar çağrılırdı. Bu kişilerin içeride ne yaptığını, kiminle birlikte olduğunu bilmiyorum. Bu kişiler liste dışından olduğundan eskort olduğunu anlardık. Kasım Bey eskortlara uhdemizdeki harcırah hesabından para göndermemizi isterdi. 10 bin liraya kadar olan ödemeleri banka havalesi yoluyla gönderirdim. Para olmadığı günlerde dahi göndermişliğim olmuştur.” Kokain banknotları Akçay, Garipoğlu’nun kendilerinin parti alanında gözükmesini istemediğini belirtiyor. Bazı geceler Garipoğlu’nun uyumak üzere odasını gittiğini, bu esnada partinin sürdüğünü söylüyor. Kimi misafirlerin yalıda sızdığını, ertesi gün kendilerini ayıltıp uyandırdıklarını ve taksiye bindirip gönderdiklerini belirtiyor. Akçay, şöyle devam ediyor: “Parti bittikten sonra misafirlerin bir eşya unutup unutmadığını kontrol ederiz. Birkaç kez tabak içerisinde kokain içildiğini düşündüğüm rulo halinde kağıt banknotlar gördüm.” Yatta da parti yapıldı Akçay, Garipoğlu’nun yatında da partiler verildiğini anlatarak,“Buraya eskort kadınlar çağrılmazdı, zira cinsel birliktelik yaşanacak alan yoktu. Ancak uyuşturucu temini yapardı” diyor. Baskından önce Gürbüz Yiğit, partilere ilişkin ihbarda bulunulacağı yönünde Akçay’a mesaj göndermiş. Partiye katılan Barış Er, “Ünlülerin bir torbacısı patlamış Sercan diye. Bunun telefon kayıtlarından mevzu açığa çıkmış, liste oluşturmuşlar” diye bir mesaj yollamış. Yalıya yapılan baskında uyuşturucu ele geçirildi. Kevin Graham Kasım Garipoğlu, yurt dışında bulunduğu için yakalanamadı. Garipoğlu’nun 3 Nisan 2019’da ‘Kevin Graham’ adıyla Dominik vatandaşı olduğu ifade ediliyor. Bu arada, yalıdaki partilerin Paris’te, Mikanos’ta ve İbiza’da da yapıldığı belirtiliyor.