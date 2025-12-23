Uğur Ergan

Uğur Ergan

İHA’ların sırrı

Yayınlanma:

Türkiye’nin, dünyada gündemi en sık değiş(tiril)en ülkeler arasında üst sıralarda yer aldığını söylemek, sanırım kimse için şaşırtıcı olmaz.

Güya kendini “merkez” diye tanımlayan medya kuruluşunda patlak veren olayları, “uyuşturucu, seks, entrika, kaos, ihanet hepsi bir arada” filmi tadında izlerken, ekonomik krizi, geçim derdini, asgari ücreti, çözüm sürecinde yaşanan sıkıntıları, yargı yoluyla CHP’ye yönelik siyasi darbe gibi ülkenin gerçek gündemini unutma sürecine girmeye başlamıştık ki, kafamıza düşen üç insansız hava aracı (İHA) ile sarsıldık.

Ankara Elmadağ yakınlarında F-16’ların düşürdüğü İHA’yı kim gönderdi, Türkiye Hava Sahası’na nasıl girdi sorularına yanıt ararken, Kocaeli ve Balıkesir’de köylüler sayesinde günler öncesinde kendiliğinden düşmüş iki İHA daha bulundu.

Öyle anlaşılıyor ki, son iki İHA ne NATO’nun, ne de Türkiye’nin radarına takılmış.

Kocaeli’ne düşen İHA’nın Rusya menşeili olduğu açıklanmıştı. Konuştuğum kaynaklar diğer ikisinin de Rusya’ya ait olma ihtimalinin göz ardı edilmediğini söylediler.

İHA’LAR NEYİN PEŞİNDE?

Başkent semalarında vurularak düşürülen İHA’nın menşeini tespit etmek için parçalarını toplama çalışmaları süredursun, Ankara’da askeri kulislerde esrarengiz İHA’ların neyin peşinde olduklarına dair ilk değerlendirmeler nedir, aktarayım:

“Ukrayna’nın, Karadeniz’de Rusya’ya yük taşıyan ‘hayalet filo’ ile Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilere yönelik insansız deniz araçlarıyla (İDA) düzenlediği saldırılar sonrası, Rusya, Karadeniz üzerinde takip amaçlı çok sayıda İHA uçurmaya başladı. Bunun amacı Karadeniz’de Ukrayna’nın İDA hareketliliğini tespit etmek. Fazla İHA havalandırıldığında kontrol etmek daha da zorlaşıyor, bazıları kontrolden çıkıyor. Bu İHA’ların menzili 600-700 kilometre kadar. Çoğunun Karadeniz’de Rus savaş gemilerinin üzerinden fırlatıldığı değerlendiriliyor. Dikkat edilirse üç İHA da Rusya’ya ait gemilerin vurulmasından sonra Türkiye’de bulundu.”

S-400’LER VE NATO ZİRVESİ

Peki İHA’ların Türkiye’nin Rusya’ya S-400’leri geri vermek istediği iddiasıyla bir bağlantısı var mı?

Konuştuğum kaynaklar Erdoğan ile Putin arasında böyle bir konuşmanın söz konusu olmadığını, dolasıyla gerçeği yansıtmadığını öne sürüyorlar.

Bundan dolayı S-400’ler ile düşen İHA’lar arasında bir bağlantının olmadığını savunan kaynaklar, Rus hava savunma sistemlerine sadece Türkiye’nin değil NATO üyesi Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya’nın da sahip olduğuna dikkat çekiyorlar.

Gelelim Ankara’da el altından dolandırılmaya başlanan “İHA’ların asıl amacı Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’ne erkenden verilen mesaj” iddiasına.

Bu iddiayı ciddiye alan yok.

Önümüzdeki yıl 7-8 Temmuz’da yapılacak zirveye daha 6 aydan fazla süre var ve zirve sırasında NATO’nun doğrudan katkılarıyla karada, havada ve denizde yoğun şekilde önlem alınacağı kesin.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Uğur Ergan Arşivi

Emekli Hava Korgeneral’den İHA açıklamaları: Pilota “hemen vur” emri verilmez

 18 Aralık 2025 Perşembe 05:10

Kulislerde yine "Kabine-toto"

 16 Aralık 2025 Salı 05:15

Raportörün “adaletsizliği kanıksama” uyarısı

 12 Aralık 2025 Cuma 05:15

Suriye’de demokrasi şartmış! Ya Türkiye’de?

 09 Aralık 2025 Salı 05:10

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’yi de sınıyor

 05 Aralık 2025 Cuma 05:15

Kamuoyu rahatsız olmuş!

 02 Aralık 2025 Salı 05:15

Demokrasisiz Türkiye

 28 Kasım 2025 Cuma 05:10

Tedavi İmralı ziyaretinde değil demokraside

 25 Kasım 2025 Salı 05:15

Demokrasi olmadan süreç olmaz

 21 Kasım 2025 Cuma 05:15

Allah iddianame okuma sabrı versin

 18 Kasım 2025 Salı 05:10
SON YAZILAR
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Türkiye’den Dubai’ye ‘fuhuş köprüsü’ iddiası
Uğur Ergan
UğurErgan
İHA’ların sırrı
Mehmet Akif Cenkci
Mehmet AkifCenkci
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Türk eğitim sisteminde eşitlik ve adalet sağlanıyor mu?
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
Şüpheli para trafiğinin kilit ismi Kasım Garipoğlu!
Türkiye’den Dubai’ye ‘fuhuş köprüsü’ iddiası
Türkiye’den Dubai’ye ‘fuhuş köprüsü’ iddiası
İHA’ların sırrı
İHA’ların sırrı
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Türk eğitim sisteminde eşitlik ve adalet sağlanıyor mu?
Türk eğitim sisteminde eşitlik ve adalet sağlanıyor mu?