3 ilde dev fuhuş operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı 14 kadın kurtarıldı

Kocaeli, İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı olarak düzenlenen fuhuş operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı ve 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Operasyon, fuhuşun önlenmesi ve mağdurların kurtarılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında gerçekleştirildi. Gözaltıların ardından 10 şüpheli tutuklandı.

OPERASYON 3 İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 23 Aralık sabahı Kocaeli, İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 10'u hakkında tutuklanma kararı aldı. Bir şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bir diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

14 YABANCI UYRUKLU KADIN KURTARILDI

Operasyonlar sırasında, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadınlara yönelik gerekli idari ve sosyal destek süreçleri başlatıldı.