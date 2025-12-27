3 ilde dev fuhuş operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı 14 kadın kurtarıldı

3 ilde dev fuhuş operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı 14 kadın kurtarıldı
Yayınlanma:
Kocaeli merkezli, İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı, 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Kocaeli, İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı olarak düzenlenen fuhuş operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı ve 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Operasyon, fuhuşun önlenmesi ve mağdurların kurtarılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında gerçekleştirildi. Gözaltıların ardından 10 şüpheli tutuklandı.

OPERASYON 3 İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 23 Aralık sabahı Kocaeli, İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye’den Dubai’ye ‘fuhuş hattı’ iddiasıTürkiye’den Dubai’ye ‘fuhuş hattı’ iddiası

Diyanet'ten fuhuş ve uyuşturucu hutbesiDiyanet'ten fuhuş ve uyuşturucu hutbesi

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 10'u hakkında tutuklanma kararı aldı. Bir şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bir diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

14 YABANCI UYRUKLU KADIN KURTARILDI

Operasyonlar sırasında, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadınlara yönelik gerekli idari ve sosyal destek süreçleri başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Türkiye
Son Dakika | Başakşehir'deki oto sanayi yangınında bir kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika | Başakşehir'deki oto sanayi yangınında bir kişi yaşamını yitirdi
İstanbul Valiliği soğuk hava için uyardı: Sokakta kalanlar için 112 çağrısı
İstanbul Valiliği soğuk hava için uyardı: Sokakta kalanlar için 112 çağrısı