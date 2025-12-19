Diyanet'ten fuhuş ve uyuşturucu hutbesi

Diyanet'ten fuhuş ve uyuşturucu hutbesi
Yayınlanma:
Son dönemdeki peş peşe gelen fuhuş ve uyuşturucu iddiaları ile ilgili operasyonlarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki hutbesinde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu iddialarının Türkiye'nin gündemine oturdu. Ersoy ile birlikte ismi geçen Sercan Yaşar da etkin pişmanlık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşar'ın serbest bırakılmasının ardından dün ünlü isimlere operasyon geldi. Aleyna Tilki, İrem Sak ve Danla Bilic gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Birçok ünlü hakkında da yakalama kararı çıktı.

OPERASYONLARIN ARDINDAN BU HUTBE GELDİ

Türkiye'nin konuştuğu bu operasyonların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir hutbe geldi.

Cuma namazı için hazırlanan hutbede, uyuşturucunun aklı ve sağlığı ziyan ettiği belirtildi. İbadete yönelmek yerine de zina ve fuhuşun 'hayatı zindana' çevirdiği belirtildi. Diyanet'in hutbesi şöyle:

"Ey Genç Kardeşim!
Sana lütfedilen ömrün en bereketli dönemini yaşamaktasın. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklar arasında zikrettiklerinden biri de sensin.[1] Hayatının bu dönemini; ebedi mutluluğa götürecek faydalı işlerle de sonrasında pişmanlık duyacağın yanlışlarla da geçirmek senin elindedir. Zamanını; alnını secdeyle buluşturup bereketlendirmek de aklını örten alkol, sağlığını tehlikeye atan uyuşturucu maddelerle ziyan etmek de senin elindedir. Günlerini oruçla geçirip sekinete ermek de zina ve fuhşiyat ile hayatını zindana çevirmek de senin elindedir. Yapacağın küçük bir iyilik ya da bir yetimi sevindirdiğin için Peygamberimiz (s.a.s)’e ebedi âlemde komşu olmak da ocaklar söndüren kumar ve şans oyunlarıyla hem kendi hem de sevdiklerinin hayatını zindana çevirmek de yine senin elindedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

