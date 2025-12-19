Melih Gökçek mahkeme zoruyla tahliye edildi! Bu kez de anahtarları Ankara Büyükşehir'e teslim etmedi

Halktv.com.tr/ Özel haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ait Dikmen Vadisi’ndeki lojman villalarıyla ilgili Yargıtay’ın kesinleşmiş kararına rağmen, eski ABB Başkanı AKP'li Melih Gökçek’in yeni bir hukuksuzluğa daha imza attığı ortaya çıktı.



Gökçek, işgalci konumda bulunduğu belediye lojmanını nihayet tahliye etti, ancak bu kez de konutun anahtarını Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmiyor.



Edinilen bilgilere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, taşınmazın anahtarının teslim alınabilmesi için Kaymakamlığa başvuruda bulundu.

Sürecin idari yollarla çözülmesi için resmi girişimler başlatıldı.

NELER OLMUŞTU?

Melih Gökçek, 2017'de ABB Başkanlığı görevini sürdürürken, belediyeye ait dört lojman villanın satış ihalesini gerçekleştirmiş, ihaleyi ise eşi ile iki avukatı kazanmıştı.



Görevden ayrıldıktan sonra iki ay içinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam eden Gökçek, konutlarda fiilen yaşadığı sırada satış işlemi tamamlanmıştı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu satışlara ilişkin suç duyurusunda bulunmuş ve dava açmıştı. Mahkeme, satın alma işleminin usulsüz olduğuna hükmetmiş; taşınmazların ABB’ye iadesine karar vermişti. Karar, Yargıtay tarafından da onanmıştı.



DÖRT LOJMAN 7,9 MİLYONA SATILMIŞTI

Dört lojman villa, 2018 yılında Gökçek ailesi tarafından 7 milyon 900 bin TL’ye satın alınmıştı. Yargıtay, ihalenin kanuna aykırı olduğu yönünde kesin karar vermişti.



Temmuz ayında onanan kararın üzerinden aylar geçmesine rağmen, Gökçek uzunca bir süre evi tahliye etmekte direnmişti.

Geçtiğimiz günlerde evi tahliye eden gökçek bu kez de Ankara Büyükşehir Belediyesine anahtarları teslim etmemekte direniyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, kamuya ait taşınmazların eksiksiz ve fiilen teslim alınması için hukuki ve idari süreci sürdürüyor.