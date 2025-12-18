CHP'li Akdoğan'dan Melih Gökçek'e: Soruşturma izni veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin soruşturmada ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.

İçişleri Bakanlığı da talebi onaylamıştı.

Mansur Yavaş devreye girdi: Ucuz otellere sığınan emeklilerin son durumunu açıkladı

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tepki gösterdi.

Kızılay Meydanı'ndan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e seslen Umut Akdoğan, "Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kurulu'yla görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı" diye sordu.

Akdoğan, Kızılay Meydanı'nda yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın göbeğinden Kızılay Meydanı'ndan soruyorum. Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kurulu'yla görüşüyor musun, görüşmüyor musun?

Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı? Oğlun Osman Gökçek televizyonlara çıkıp şov yapıyor. Bakanlıklarda 'Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilsin' diye kulis yapıyor mu, yapmıyor mu?

Ankara'nın göbeği Kızılay Meydanı'ndan aslanlar gibi soruyorum. Çünkü ne olduğunu biliyorum. Bu sorulara cevap vermek zorundasınız.

Siz yargıyı ve idareyi etkilemek suçunu işliyorsunuz. Hem müfettişler aracılığıyla idareyi etkilemeye çalışıyorsunuz, hem bakanlıklara gidiyorsunuz, hem yargı kurumlarına gidiyorsunuz.

Tek derdiniz elinizdeki siyasi güçle Mansur Bey hakkında yalan yanlış bilgilerin kamuoyunun önüne gelmesi.

Takipçiniziz, isim isim biliyoruz. Ne yaptığınızın farkındayız."