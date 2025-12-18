CHP'li Akdoğan'dan Melih Gökçek'e: Soruşturma izni veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı?

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, eski ABB Başkanı Melih Gökçek'e seslenerek "Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kurulu'yla görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı" diye sordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin soruşturmada ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.

İçişleri Bakanlığı da talebi onaylamıştı.

UMUT AKDOĞAN MELİH GÖKÇEK'E SESLENDİ

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tepki gösterdi.

Kızılay Meydanı'ndan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e seslen Umut Akdoğan, "Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kurulu'yla görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı" diye sordu.

"SORUŞTURMA İZNİ VEREN KİŞİ İLE GÖRÜŞTÜN MÜ?"

Akdoğan, Kızılay Meydanı'nda yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın göbeğinden Kızılay Meydanı'ndan soruyorum. Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kurulu'yla görüşüyor musun, görüşmüyor musun?

Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı? Oğlun Osman Gökçek televizyonlara çıkıp şov yapıyor. Bakanlıklarda 'Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilsin' diye kulis yapıyor mu, yapmıyor mu?

Ankara'nın göbeği Kızılay Meydanı'ndan aslanlar gibi soruyorum. Çünkü ne olduğunu biliyorum. Bu sorulara cevap vermek zorundasınız.

Siz yargıyı ve idareyi etkilemek suçunu işliyorsunuz. Hem müfettişler aracılığıyla idareyi etkilemeye çalışıyorsunuz, hem bakanlıklara gidiyorsunuz, hem yargı kurumlarına gidiyorsunuz.

Tek derdiniz elinizdeki siyasi güçle Mansur Bey hakkında yalan yanlış bilgilerin kamuoyunun önüne gelmesi.

Takipçiniziz, isim isim biliyoruz. Ne yaptığınızın farkındayız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
