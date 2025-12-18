Mansur Yavaş devreye girdi: Ucuz otellere sığınan emeklilerin son durumunu açıkladı

Açlık sınırının altındaki maaşla hayatta kalmaya çalışan emeklilerin içinde bulunduğu durumun vahameti Ankara'daki ucuz otellerden gelen görüntülerle ortaya çıkmıştı. O görüntülerin sorulduğu Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Biz oraya gittik, belki başka sebeple kalıyorlardır. Kamu ve özel sektöre ait 469 huzurevinde 29 bin 700 yaşlı vatandaş yararlanıyor. Huzurevlerinde kalanların yüzde 30’una tamamen ücretsiz bakıyoruz, bir de harçlıklarını veriyoruz." demişti. MANSUR YAVAŞ DEVREYE GİRDİ Özlem Gürses’e konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, odasında tuvaleti dahi bulunmayan ucuz otellere sığınmak durumunda kalan emeklilerin görüntülerinin ardından belediye olarak devreye girdiklerini söyledi. Emeklilerin yaşadığı zorluklara karşı destek olduklarını ifade eden Yavaş, “AŞTİ’de kalan evsiz vatandaşlar ile Ulus’taki otellerde yaşayan emeklileri belediyemize ait tesislere yerleştirdik” dedi. Açlık sınırının neredeyse yarısına denk gelen en düşük emekli aylığı ile emeklinin geçinme ihtimalinin bulunmadığına dikkat çeken Mansur Yavaş, “80 binin üzerinde emekliye her ay 3 bin TL destek veriyoruz. 14-15 bin lira maaşla geçinme ihtimalleri yok. Buna kayıtsız kalamayız” ifadelerini kullandı. UCUZ OTELLERE SIĞINAN EMEKLİLERİN SON DURUMUNU AÇIKLADI Temel insani ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan emekli için çalışmayı sürdürdüklerini anlatan Yavaş şunları söyledi: "Aslında biz orayı (AŞTİ) yeniledikten sonra orada artık kimse kalamıyor aslında. Kalanları da her akşam gidiyor zabıtamız alıp uygun yerlere yerleştiriyor. Ancak her zaman bir iki tane kadın ya da erkek aksilik yapıyor, gitmek istemiyor, direniyor. Ama eskisi gibi 50 kişinin, 100 kişinin kaldığı bir ortam yok. Ayrıca geçen haber olan, Ulus'taki otellerle ilgili olarak da bizim Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız zaten gerekeni yapıyor, birebir hepsiyle görüşüyor."

"Herhalde emekliler konusunda bizim kadar destek veren hiçbir belediye yok. 80 binin üzerinde emekliye düzenli maaş ödüyoruz. 1.500 lira aylık nakit ödüyoruz. 750 lira kendi evinde yaşayanlar için et alması için sadece kasapta kullanabileceği para ödüyoruz. Ayrıca 750 lira da şimdi 3 ay müddetle ısınma desteğinde bulunacağız. Dolayısıyla bayramlarda da ayrıca 2-3 bin lira ilaveten para veriyoruz."

"Bu tabii küçümsenebilir, az bulunabilir ama 80 bin emekliye yani aşağı yukarı her ay 175 milyon liraya yakın para veriyoruz. Şu ana kadar da 3 milyarın üzerinde destekte bulunduk kendilerine. Çünkü şu gözle bakıyoruz: 14 bin lirayı, 15 bin lirayı geçinme ihtimalleri yok. Hatta yaşama ihtimalleri yok. Buna bir belediye olarak kayıtsız kalamazsınız."

"Gücümüzün yettiği müddetçe onlara destek olmaya çalışıyoruz. Az olur çok olur ama bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Keşke imkanlarımız daha iyi olsa daha fazla destek bulsak. Yani bu bizim görevimiz değildir diyemeyiz. Çünkü bu insanların birçoğu yaş almış insanlar."

"Başkasından para isteyemezler, bir şey isteyemezler. Dolayısıyla biz buradaki açığı kapatıyoruz, Ankara için söylüyorum. Desteklerimiz devam edecek tabii ki."

"Maalesef. Zaten işte enflasyonun, pahalılığın en büyük sonucu budur. Yozlaşma bütün kurumları da sarıyor, günlük yaşamı da sarıyor maalesef. Yani enflasyon düzelmedikçe, ekonomi düzelmedikçe bunların ortadan kalkmasını beklemek hayal olur."

