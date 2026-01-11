Bahçelievler'de gece yarısı panik! Balkon otomobilin üstüne yıkıldı

Bahçelievler'de daha önce tahliye edilmiş olan bir binanın balkonu çöktü. Kopan beton parçaları sakağa dağılırken bir araçta hasar oluştu.

İstanbul Bahçelievler’de taliye edilmiş bir binanın balkonu çöktü.

Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 5'inci katında gece saat 00.15 civarında meydana geldi.

3 AY ÖNCE KAROT ALINMIŞ

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce karot alınan ve riskli olması nedeniyle yıkım kararı verildikten sonra tahliye edilen binanın 5'inci katındaki dairenin balkonu çöktü.

Balkondan kopan beton parçaları sokağa düşerken şans eseri orada kimse bulunmadığı için yaralanan olmadı. Yalnızca park halindeki bir aracın zarar gördüğü öğrenildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

BETON PARÇALARI VE ARAÇ OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak sokağı geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapattı.

İtfaiye ekipleri ise tehlike oluşturan beton parçalarını kontrollü şekilde kaldırdı. Hasar gören otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

