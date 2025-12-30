5 katlı binada balkon çöktü! Son anda kurtuldular

Güngören'de 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan balkonun parçaları koptu. O sırada kaldırımda bulunan yayalar düşen parçalardan son anda kurtuldu. Olay anı kameralara yansıdı.

İstanbul Güngören'de bir binanın en üst karında bulunan dairenin balkonundan parçalar kopup yere düştü. Kaldırımda bulunan yayalar yaralanmaktan son anda kurtuldu.

5'NCİ KATIN BALKONUNDAN KOPAN PARÇALAR DÜŞTÜ

Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki 5 katlı binada meydana gelen olayda, binanın en üst katında bulunan dairenin balkonundan kopan parçalar koptu.

Beton parçalarının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Ekipler kopan balkonun parçasının bulunduğu dairede çalışma gerçekleştirirken, binadan karot örneği alınacağı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Balkondan kopan parçaların düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, dairenin balkonundan kopan parçaların yolda yürüyen yayaların arkasına ve park halindeki araçların üzerine düştüğü görüldü.

"BİR DAKİKA ÖNCE GELSEYDİ..."

5 katlı binanın giriş katında bulunan iş yeri sahibi Mert Karaca, "Olay, 15.30 sıralarında meydana geldi. Verilmiş sadakamız varmış, çok şükür burada ki vatandaşlarımıza zarar gelmedi. Apartmanın balkon duvarı çöktü. Burada bir aracımız vardı zarar gördü. 1 dakika önce gelseydi araç sahibinin üzerine düşebilirdi. En çokta beni düşündüren o. Ama dediğim gibi burası oyuncak mağazası, çocuklu vatandaşlarımız var onlara da zarar gelebilirdi. Bizi sevindiren kimseye bir şey olmaması" şeklinde konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

