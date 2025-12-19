AKP süreç raporunu Meclis'e sundu

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde kurulan komisyona partiler raporlarını sunmaya başladı.

CHP, 53 sayfalık raporunu dün TBMM Genel Sekreterliği'ne sundu. AKP'nin de raporu merakla bekleniyordu.

Yılmaz Tunç'tan süreç için düzenleme açıklaması! "Barış yasası demek doğru değil"

AKP de dün hazırladığı süreç raporunu dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sundu. Erdoğan'ın onayından geçen rapor bugün AKP'liler Mustafa Şen ve Abdulhamit Gül tarafından TBMM Genel Sekreterliği'ne sunuldu.

ÖCALAN RAPORDA OLACAK MI?

AKP'nin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile değerlendirme yapıp yapmadığı da merak konusu.