AKP süreç raporunu Meclis'e sundu

Yayınlanma:
AKP, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sunduğu İmralı Süreci raporunu bugün de TBMM Genel Başkanlığı'na sundu.

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde kurulan komisyona partiler raporlarını sunmaya başladı.

CHP, 53 sayfalık raporunu dün TBMM Genel Sekreterliği'ne sundu. AKP'nin de raporu merakla bekleniyordu.

Yılmaz Tunç'tan süreç için düzenleme açıklaması! "Barış yasası demek doğru değil"Yılmaz Tunç'tan süreç için düzenleme açıklaması! "Barış yasası demek doğru değil"

AKP de dün hazırladığı süreç raporunu dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sundu. Erdoğan'ın onayından geçen rapor bugün AKP'liler Mustafa Şen ve Abdulhamit Gül tarafından TBMM Genel Sekreterliği'ne sunuldu.

ÖCALAN RAPORDA OLACAK MI?

AKP'nin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile değerlendirme yapıp yapmadığı da merak konusu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Siyaset
MHP'li başkanın odasındaki 'Böceği' bulmaya gitti içinden kendi SIM kartı çıktı
MHP'li başkanın odasındaki 'Böceği' bulmaya gitti içinden kendi SIM kartı çıktı
Son Dakika | Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı
Son Dakika | Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı
Melih Gökçek mahkeme zoruyla tahliye edildi! Bu kez de anahtarları Ankara Büyükşehir'e teslim etmedi
Melih Gökçek mahkeme zoruyla tahliye edildi! Bu kez de anahtarları Ankara Büyükşehir'e teslim etmedi