Yılmaz Tunç'tan süreç için düzenleme açıklaması! "Barış yasası demek doğru değil"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:



Meclis Başkanımızın başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli toplantılar yaptı. Tarafları dinledi. Devletimizin kurumlarını, bakanlarını dinledi. Siyasi partilerimizin temsilcileri orada yer aldı.

Yani Siyaset Kurumunun bütün hemen hemen tamamı orada görüşlerini ifade edebildi ve şu anda rapor yazma sürecine gelindi. Tabii, siyasi partilerimiz raporlarını peyderpey komisyona veriyorlar.

Tabii, her partinin farklı bu konuda görüşleri var. Yani bu görüşler elbette ki her partinin bu konuda farklı görüşlerin olması normal. Bu anlamda tabii ortak bir raporun hazırlanması ile ilgili çalışma da yapılacak.

Meclis Başkanımız bu konudaki çalışmaları yaptıktan sonra o ortak rapor çerçevesi içerisinde çizilecek yol haritası neyse, o yol haritası çerçevesi içerisinde yasal düzenlemeler gerekiyorsa elbette ki meclisimiz bunu yapar.

Burada özellikle basında birtakım şunlar yapılacak, bunlar yapılacak, Adalet Bakanlığı'nda böyle bir hazırlık vesaire böyle bir durum söz konusu değil. Burada, münhasıran kanun yapma yetkisi milletvekillerimizdedir. Bizler teknik destek veririz.

Burada özellikle, söylenen ifadelere de çok dikkat etmek lazım. Yani süreci sabote etmeye yönelik, süreci bozmaya yönelik, Türkiye'nin terörden kurtulmasını istemeyen çevrelerin, maalesef sabotajları da olabilir. Provokasyonları da olabilir. Bu provokasyonlara da gelmeden sağduyulu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım.

Burada tabii terörün feshi hem içte hem dışta, terör örgütünün silah bırakması devletimizin ilgili kurumları tarafından izleniyor. Tabii bu izleme süreci komisyona da bilgi olarak aktarılıyor. Bunların hepsi raporda elbette ki yer alacaktır.

Yani silah bırakma sürecinin,, izlenmesi neticesinde terör örgütünün feshi ile ilgili özellikle fiilen fesh edilip edilmediği, bu noktadaki sürecin nereye vardı. Bunlar devletimizin ilgili kurumları tarafından komisyona aktarılan hususlar.

"BARIŞ YASASI DEMEK DOĞRU DEĞİL"

Bu çerçevede tabii komisyon raporlarını hazırlayacaktır. Burada bahsettiğiniz şekliyle işte bunlara bir barış yasası vesaire demek doğru değil. Burada terör örgütünün, feshi ile beraber ortaya çıkacak yasal düzenleme ihtiyaçları, silah bırakmanın kesinleşmesi ile beraber tasfiye ile ilgili olarak, terör örgütünün tasfiyesine yönelik gereken yasalar varsa bunlar hukuk devleti ilkesi içerisinde, hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleştirilecek hususlar.

Yani bunlara barış yasası demek doğru değil. Çünkü savaş halinde değildik. Bu ülke 41 yıldan bu yana terörle mücadele etti. Ve terörün istismar ettiği bütün alanları ortadan kaldırdık. Ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Türkiye'nin dört bir tarafına doğusundan batısına üniversiteleriyle, hastaneleriyle, barajlarıyla, fabrikalarıyla hiçbir ayrım yapmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir gayretiyle büyük yatırımlar yaptık.

Burada, özellikle büyük acılar yaşatan, bize trilyonlarca kayıp verdiren terör örgütünün fesi sonrasında terör örgütünün, tasfiyesi ile ilgili hukuk devleti çerçevesi içerisinde yasal düzenleme gerekiyorsa bunu meclis elbette ki yapacaktır.

"BUNUN ADI BARIŞ YASASI DA GEÇİŞ YASASI DA OLMAZ"

Ama bunun adı barış yasası olmaz. Geçiş yasası da olmaz. Çünkü nereden nereye geçiyoruz. Burada rejim değişmiyor. Dolayısıyla terör örgütünün tasfiyesi ile ilgili ihtiyaç duyulan tasfiye yasaları söz konusu olacaksa olur. Bu da tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kurulan komisyonun çizeceği yol haritası çerçevesi içerisinde gerçekleştirilecek konulardır.

İMRALI'DA ÖCALAN İÇİN VİLLA YAPILIYOR İDDİASI

Şimdi arkadaşlar bu haberler doğru haberler değil. Öyle İmralı'da bir bina yapım vesaire söz konusu değil. Bunu zaten Cezaevleri Genel Müdürlüğümüz bu haberler yayınlanınca gerekli açıklamaları yapmıştı.

PERVİN BULDAN 'BARIŞ YASASI' DEMİŞ, BAHÇELİ DE 'HER CÜMLESİNE İMZAMI ATIYORUM' DEMİŞTİ

DEM Parti'nin İmralı Heyeti 12 Aralık tarihinde MHP'yi ziyaret etmişti.

Son dakika | DEM - Bahçeli görüşmesi sonrası Pervin Buldan: Süreçte ikinci aşamaya geçtik

Bahçeli ile yapılan görüşmenin ardından DEM'li Buldan basın açıklamasında yasalar için 'barış yasası' ifadelerini şu şekilde söylemişti:

"Sürecin geldiği aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz."

Bahçeli de Buldan'ın konuşmasının ardından "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum" demişti.