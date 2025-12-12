Son dakika | DEM - Bahçeli görüşmesi sonrası Pervin Buldan: Süreçte ikinci aşamaya geçtik

DEM Parti tarafından dün yapılan açıklamada, "İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir" denilmişti.

İmralı Heyeti Meclis'te Bahçeli'yi ziyaret etti



???? İşte görüşmeden ilk görüntülerhttps://t.co/UUOya1ijIa pic.twitter.com/tpWdgb5j4h — Halk TV (@halktvcomtr) December 12, 2025

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler örgütün tamamen dağıtılmasına bağlı." demişti

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kapsamındaki buluşma, MHP'nin hazırladığı 120 sayfalık raporu Meclis Başkanlığı'na sunmasının hemen ardından gerçekleşiyor. Gözler Bahçeli ve heyet arasındaki görüşmeden çıkacak mesajlara çevrildi.

Görüşmenin ardından Pervin Buldan ve Devlet Bahçeli kameraların karşısına geçti.

Buldan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bugün Sayın Bahçeli ile biraz önce bir görüşme gerçekleştirmek üzere buraya geldik. Sayın Bahçeli’ye ve heyetine, heyetimiz adına teşekkür ediyorum. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. 2 Aralık tarihinde İmralı’da yapmış olduğumuz görüşme ve daha sonrasında yaşanan tartışmalara dair Sayın Bahçeli’yi ve heyetini bilgilendirdik. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da istişarelerde bulunduk, görüş alışverişinde bulunduk. Çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli bir görüşme oldu, bunu ifade etmek isterim.

"İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİĞİMİZİ SÖYLEMEK GEREKİYOR"

Sürecin geldiği aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz.

"BAHÇELİ’NİN SÜRECİN BAŞINDAN BERİ ÇOK KIYMETLİ KATKILARI OLDU "

Şimdi bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli’ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi ve kendilerinin katkılarını istedik. Zaten Sayın Bahçeli’nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları oldu sürece, bundan sonra da olacağına yürekten inanıyoruz. Bu noktada kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

BAHÇELİ: HER CÜMLESİNE İMZAMI ATIYORUM

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." dedi.