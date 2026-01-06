Manisa'da kara para aklama operasyonu: 15 gözaltı

Yayınlanma:
Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karıştıkları iddiasıyla 15 şüpheli yakalandı. 18 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital delil ve mühimmat ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama iddialarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla düzenlendi.

18 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında, 16 şüpheliye ait olduğu tespit edilen toplam 18 adrese aynı anda baskın düzenlendi. Operasyon, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde ikamet eden şüphelilere yönelikti.

CEP TELEFONU, BİLGİSAYAR VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlar sırasında yapılan aramalarda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda delile el konuldu. Ele geçirilen malzemeler arasında 15 cep telefonu, 2 ajanda, 1 bilgisayar kasası, 1 laptop ve 45 adet 9x19 milimetre çapında fişek bulunuyor.

Kara parayı aklamak için Libya’ya yüzlerce POS cihazı göndermişler!Kara parayı aklamak için Libya’ya yüzlerce POS cihazı göndermişler!

Bahis skandalının altında kara para aklama mı var? "Garanti kupon" yöntemi deşifre olduBahis skandalının altında kara para aklama mı var? "Garanti kupon" yöntemi deşifre oldu

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında hedeflenen şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

