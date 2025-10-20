Kara parayı aklamak için Libya’ya yüzlerce POS cihazı göndermişler!

Laleli’de faaliyet gösteren Dağlar Group’a yönelik ikinci dalga operasyon geçen hafta yapıldı. Gözaltına alınan 59 şüpheliden 33’ü tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren belgelere göre, şüpheli konumda, Dağ ailesinden isimlerin yanı sıra Laleli’de bulunan Kaya Gold’un sahipleri, Aklar ve Cengizler Döviz ile Taç Döviz’in sahipleri de soruşturma dosyasında şüpheli konumda.

Soruşturmanın odağında, Laleli'de faaliyet gösteren Dağ Group yer alıyor.

KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYORLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler, milyarlarca liralık bir kara paranın aklanması ile suçlanıyor. Aklama işleminin ise, yüzlerce POS cihazı üzerinden yapıldığı öne sürülüyor. Soruşturma dosyasına giren BDDK raporuna göre, POS cihazları üzerinden çekilen paranın tutarı 48 milyar lira seviyesinde.

Marsoy Group'un ortaklarından Kamuran Elçiboğa da tutuklandı.

SABAHA KADAR POS’TAN KART ÇEKMİŞLER!

Anılan işlemler 2022-2024 dönemleri arasında yapıldı. Bu süreçte kullanılan firma ve gerçek kişi sayısı ise 21 oldu. Herhangi bir mal veya ürün satışı yapılmadan, hayali bir biçimde yapıldığı iddia edilen işlemler için kullanılan POS cihazı sayısı 312 olarak tespit edildi. Yapılan incelemelerde 8 milyar 418 milyon liralık POS çekimlerinin ise 22.00 ile 08.00 arası saatlere denk getirildiği anlaşıldı.

Aklar Döviz

POS CİHAZLARINDA 8 MİLYARLIK ÇEKİM!

Bir dizi firmanın hesapları üzerinden de yapılan ayrıntılı incelemenin sonuçları soruşturma dosyasına girdi. Tutuklanan Gökhan Kaya’ya ait Kaya Altın Değerli Madenler AŞ’nin banka hesaplarına 2021-2025 yılları arası 460 milyon liralık para girişi oldu. Anılan dönemde para çıkış miktarı ise 450 milyon TL oldu. Yine anılan dönemde, Kaya Altın’daki POS çekimi ise 8 milyar 235 milyon TL oldu. Bu işlemler sonrası, 165 milyon liralık suç gelirinin elde edildiği öne sürülüyor.

Arama yapılan adreslerde çok sayıda kasada para bulundu.

472 PASAPORT DA SAHTE ÇIKTI

Yine Murat Kaya, Vasfi Kaya ve Ferhan Kaya’nın ortak olarak göründüğü Laleli Altın Ticareti isimli şirketteki para hareketliliği de dikkat çekici. 2020-2025 yılları arasında anılan şirkete 6,5 milyar liradan fazla bir para girişi oldu. Anılan şirketteki para çıkışı ise 6 milyar lirayı aştı. 2023-2024’te anılan şirketteki POS çekimi ise 4 milyar 580 milyon TL oldu. Söz konusu POS çekimini yapmış gibi uyum görevlilerine sunulan 472 pasaportun ise sahte olduğu belirlendi.

Aklar, Cengizler ve Taç Döviz'in sahipleri de şüpheli konumda.

POS CİHAZLARINI LİBYA’YA GÖNDERDİLER

Kara para aklama suçlamasının soruşturulduğu dosyanın dayanağını ise iki gizli tanığın verdiği bilgiler olduğu anlaşılıyor. ‘Esnaf’ adı verilen bir gizli tanık, kendisinin tekstil işi ile uğraştığını ancak Dağ Group’un sahiplerin Laleli’de kurduğu kara para aklama sistemi nedeni ile kendisi gibi tekstil işi yapan bir dizi esnafın iflasa sürüklendiğini öne sürdü. Gizli tanık, kart çekimi yapılan POS cihazlarının fiziki olarak Libya’ya gönderildiğini öne sürdü. Gizli tanık, işlem yapan yabancılara yüzde 2 komisyon verildiğini öne sürdü. Gizli tanık, bir özel bankanın Laleli’deki şube müdürünün de şüpheliler ile ortak hareket ettiğini iddia etti.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheliler ise haklarındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Kaya Altın AŞ’nin sahibi Gökhan Kaya, 40-50 yıllık geçmişi olan bir şirketin sahibi olduğunu söyledi. Sahibi olduğu şirketlerin sermayelerinin güçlü olduğunu kaydeden Gökhan Kaya “Hiçbir zaman POS almadım. Gizli tanık beyanları tutarsız” dedi. Sulh ceza hakimliği sorguları sonrası tutuklanan isimler arasında Marsoy Group’un ortaklarından Kahraman Elçiboğa, Alaaddin Enez, Kasım Ak, Mustafa Ak, Ömer Faruk Ak, Mehmet Şerif Elçiboğa, Mustafa İşık, Nurullah Yıldırım ve Hakan Enez’in de aralarında olduğu 33 isim tutuklandı.