CHP Gençlik Kolları’ndan KYK zammına tepki

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen KYK bursu ve kredisi için beklenen zam miktarı açıklandı.

2025'te 3 bin lira olan ücret 2026'da 4 bin liraya yükseldi. Yüksek lisans öğrencilerine 8 bin lira, doktora öğrencilerine ise 12 bin lira olarak güncellendi.

Burs ve kredi zammı dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

Açıklanan yüzde 33'lük zamma CHP Gençlik Kolları'ndan tepki geldi.

SON DAKİKA! KYK ücretleri belli oldu

ÖĞRENCİNİN CEBİNE BİR GÜNDE 133 TL GİRECEK

CHP Gençlik Kolları, açıklanan zam ile birlikte öğrencinin cebine bir günde 133 TL gireceğini belirterek bu para ile alınabilecekler listesi yayınladı.

CHP Gençlik Kolları'nın yayınladığı liste şu şekilde:

"Tavuk döner dürümün yarısı, filtre kahvenin 3/4’ü, orta boy pizzanın yarısı, okuma kitabının yarısı"

Listenin yanı sıra CHP Gençlik Kolları paylaşımında, "23 yılın özeti, gençlere verilen değerin karnesi budur" notunu düştü.