SON DAKİKA! KYK ücretleri belli oldu

2026 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burs ve kredi ücretlerinde yapılan artışı duyurdu.

2025 yılında lisan öğrencilerine 3 bin lira olan KYK ücreti, 2026 için 4 bin liraya yükseltildi. Yüksek lisans öğrencilerine 8 bin lira, doktora öğrencilerine ise 12 bin lira olarak güncellendi.

Erdoğan KYK ücretlerine ilişkin şunları söyledi:

Burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin, yüksek lisansa 6 bin lira, doktoraya 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibariyle yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisansa 8 bin lira, doktora öğrencilerimize 12 bin liraya yükseltiyoruz."

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

Açıklamaya göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrencilere ödeme ilk gün yatırılacak.

T.C kimlik numarasının son hanesi “4” ve “6” olan öğrencilere ikinci gün, “8” ile biten öğrencilere ise üçüncü gün burs/kredi ödemeleri yapılacak.