SON DAKİKA! KYK ücretleri belli oldu

SON DAKİKA! KYK ücretleri belli oldu
Yayınlanma:
Son dakika... KYK ücretleri yüzde 33 oranda artırıldı. 2026 yılı için lisans öğrencilerine 4 bin lira, yüksek lisansa 8 bin lira, doktora öğrencilerine ise 12 bin lira olarak düzenlendi.

2026 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burs ve kredi ücretlerinde yapılan artışı duyurdu.

2025 yılında lisan öğrencilerine 3 bin lira olan KYK ücreti, 2026 için 4 bin liraya yükseltildi. Yüksek lisans öğrencilerine 8 bin lira, doktora öğrencilerine ise 12 bin lira olarak güncellendi.

CHP'den rest: KYK bursu en az 10 bin TL olmalıCHP'den rest: KYK bursu en az 10 bin TL olmalı

YÜZDE 33 ARTIRILDI

Erdoğan KYK ücretlerine ilişkin şunları söyledi:

Burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin, yüksek lisansa 6 bin lira, doktoraya 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibariyle yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisansa 8 bin lira, doktora öğrencilerimize 12 bin liraya yükseltiyoruz."

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

Açıklamaya göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrencilere ödeme ilk gün yatırılacak.

T.C kimlik numarasının son hanesi “4” ve “6” olan öğrencilere ikinci gün, “8” ile biten öğrencilere ise üçüncü gün burs/kredi ödemeleri yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türkiye
KESK'ten 14 Ocak'ta iş bırakma çağrısı!
KESK'ten 14 Ocak'ta iş bırakma çağrısı!
İstanbul Barosu davasında savunmalar alındı: 'Savunma sanık sandalyesinde'
İstanbul Barosu davasında savunmalar alındı: 'Savunma sanık sandalyesinde'