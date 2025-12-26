CHP'den rest: KYK bursu en az 10 bin TL olmalı

Yıl bitiyor, cepler boş, gözler Ankara’da ama Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ses yok. Milyonlarca üniversiteli yeni yılda ne kadar burs alacağını öğrenmek için beklerken, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın iktidarın sessizliğini İzmir’den bozdu. Takvimlerin 26 Aralık’ı gösterdiğini ancak hala bir açıklama yapılmadığını hatırlatan Aydın, Bakanlığa zehir zemberek bir soru yöneltti:

"Bu gecikme beceriksizlikten mi, yoksa öğrenciye reva gördüğünüz rakamın utancından mı?"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İzmir’de düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ekonomi politikaları altında ezilen üniversite öğrencilerinin sesi oldu. Aydın, 2025 yılına günler kala hala açıklanmayan KYK burs ve kredi zamları üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı topa tuttu.

"BU GECİKME NORMAL DEĞİL: TARİHLER ORTADA!"

Hükümetin geçmiş yıllardaki takvimini tek tek ifşa eden Aydın, mevcut gecikmenin altındaki nedeni sorguladı. Aydın, verilerle konuştuğu açıklamasında şu çarpıcı tabloyu ortaya koydu:

"2018 yılında KYK burs artışı 11 Aralık’ta, 2019’da 16 Kasım’da, 2020’de 7 Aralık’ta açıklanmış. Hatta 2023 yılında 28 Kasım’da duyurulmuş. Yakın dönemde en geç 14 Aralık’ta açıklanan zam, bugün takvimler 26 Aralık’ı göstermesine rağmen sır gibi saklanıyor. Yüzbinlerce öğrenci merakla beklerken Bakanlık susuyor. Sayın Bakan'a soruyoruz: Bunun sebebi beceriksizlik mi, yoksa belirlediğiniz rakamı bu sefer açıklamaya mı utandınız?"

BİR ŞİŞE SU BİLE YOK: ÖĞRENCİNİN BAKİYESİ EKSİ 260 LİRA!

İktidarın "öğrenciye destek" diye sunduğu 3.000 TL'lik bursun, gerçek hayat pahalılığı karşısında nasıl eridiğini kalem kalem hesaplayan Aydın, acı tabloyu gözler önüne serdi. "3.000 TL demek günlük 100 TL demek, öğrenciye bir çorba parasını bile çok görmek demek" diyen Aydın, şu hesabı yaptı:

Barınma: En ucuz KYK yurdu (1. Tip) 750 TL.

Ulaşım: Aylık öğrenci abonmanı 400 TL.

Beslenme: Üniversite yemekhanesinde 22 gün boyunca günde sadece 2 öğün yemek 2.110 TL.

Bu üç temel harcama toplamda 3.260 TL ederken, verilen bursun 3.000 TL'de kaldığını vurgulayan Aydın, "Öğrenci ayın 8 günü hiç yemek yemese bile parası yetmiyor. Aylık açık 260 TL! Bu hesapta bir şişe su yok, kışın üşüse alacağı bir kazak yok, arkadaşıyla içeceği bir kahve, tiyatro, kitap, kırtasiye yok. Hastalansa ilaç alacak para yok. Ama ne var? Eksi bakiye var!" ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca Türkiye’deki vahim barınma krizine de dikkat çekerek, her 4 öğrenciden sadece 1’inin devlet yurdunda kalabildiğini, geri kalan yüzde 75’in fahiş kira ve özel yurt fiyatlarıyla baş başa bırakıldığını hatırlattı.

GENÇLİĞİN SOFRASINDAN ÇALINANLARIN LİSTESİ

Başkanlık sisteminin yürürlüğe girdiği 2017 yılı ile bugünü kıyaslayan CHP Gençlik Kolları Başkanı, "Gençlik Enflasyonu"nu somut örneklerle anlattı. Aydın, öğrencilerin cebinden ve hayatından nelerin çalındığını şöyle sıraladı:

Tavuk döner: 2017’de bir bursla 60 dürüm alınırken, bugün sadece 13 tane alınıyor. (Kayıp: 47 dürüm)

Kahve: 2017’de 68 kahve içilebilirken, bugün rakam 24’e düştü. (Kayıp: 44 kahve)

Makarna: Öğrencinin milli yemeği salçalı makarna bile lüks oldu. Bursla kaynatılan tencere sayısı 121’den 85’e geriledi.

Sosyal hayat: Bursla gidilebilen halı saha maçı 28’den 15’e, alınabilen tiyatro bileti 47’den 25’e düştü.

Aydın, "Bu kayıplar sadece matematiksel veriler değil, gençliğimizden çalınanlardır" diyerek duruma isyan etti.

"SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ: EN AZ 10 BİN LİRA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği "Göreve geldiğimde burs 45 liracıktı" sözlerine de sert yanıt veren Aydın, o günkü alım gücünü hatırlattı. 2002 yılındaki 45 TL ile 1,5 çeyrek altın alınabildiğini, bugün ise 3 aylık burs biriktirilse dahi bir çeyrek altın alınamadığını vurgulayan Aydın, CHP'nin talebini net bir dille açıkladı:

"Biz sadaka değil, o 45 liranın bugünkü gerçek karşılığını istiyoruz. Bu bir lütuf değil, haktır! KYK bursu talebimiz en az 1 çeyrek altın, yani en az 10.000 TL'dir. Yoksulluğa, eşitsizliğe ve geleceksizliğe mahkum olmayacağız. Gençlik susmayacak, hakkını söke söke alacak!"