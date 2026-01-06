Osimhen milli takımı terk edecek iddiası: Nijerya'da ortalık karıştı

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik’i 4-0 mağlup eden Nijerya’da Victor Osimhen, krizi yaşanıyor.

LOOKMAN İLE TARTIŞTI OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşma içerisinde pas alamadığı gerekçesiyle sinirlenen Victor Osimhen, Ademola Lookman ile tartıştı ve değişiklik işareti yaptı.

Oyundan çıkan Osimhen’in maç bitmeden soyunma odasına gittiği belirtilirken takım otobüsünde de tek başına oturduğu kaydedildi.

İSTANBUL’A DÖNMEYE KARAR VERDİ İDDİASI

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; oldukça kızgın olan Victor Osimhen, milli takım kampını terk ederek İstanbul’a döneceğini federasyona bildirdi.

FEDERASYON İKNA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Federasyon yetkililerinin ise Victor Osimhen’i kampta tutmak istediği ve bunun için ikna çalışmalarına başladığı ifade edildi.

“BU BİR YÖNETİM MESELESİ”

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, maçın ardından yaşananlar için "Bu bir yönetim meselesi. Sahada olan sahada kalır, medya ile paylaşmam. Takım içindeki her şey takım içinde kalır" sözlerini sarf etmişti.