Galatasaray gitmesini istedi: Ayrılmak için şartı açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın yollarını ayıracağını açıkladığı Yusuf Demir’in temsilcisinden açıklama geldi.

“MAAŞIMIZI ALMAZSAK AYRILMA NİYETİMİZ YOK”

Ertan Süzgün’e konuşan genç oyuncunun menajeri, ayrılmak için ikinci yarı maaşını talep etti. Temsilci yaptığı açıklamada "Sözleşmemiz sezon sonuna kadar geçerli. Biz ikinci yarı maaşımızı alırsak ayrılırız ama bu rakamı almazsak ayrılma niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

“YUSUF DEMİR’LE YOLLARIMIZI AYIRMAYA KARAR VERDİK”

Süper Kupa’da Trabzonspor’a karşı oynanan maç öncesinde konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Berkan Kutlu, bize veda etti. Emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Onun yanında Yusuf Demir'le konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik. Bu süreç devam edecek" sözlerini sarf etmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İPLER KOPTU

Bu sezon Galatasaray formasıyla iki maça çıkan Yusuf Demir, 36 dakika sahada kaldı. Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna giren Yusuf Demir ikinci yarı oyundan alınmıştı. Demir’in maçtaki performansı çok eleştirilmişti.