Galatasaray maçı öncesi Manchester City yıkıldı

Premier Lig’de art arda aldığı beraberliklerle lider Arsenal’in 6 puan gerisine düşen Manchester City’ye 2 kötü haber daha geldi.

JOSKO GVARDIOL VE RUBEN DIAS SAKATLANDI

İngiliz ekibinin deneyimli stoperleri Josko Gvardiol ve Ruben Dias sakatlandı. İkili, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.

1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAKLAR

Yapılan açıklamada iki futbolcunun da yaklaşık olarak 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City – Galatasaray mücadelesi 28 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

PUAN DURUMU

6 haftada 13 puan toplamayı başaran Manchester City, 4. sırada yer alıyor. 9 puandaki Galatasaray ise 18. sırada bulunuyor.