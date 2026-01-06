Osimhen tartışıp maçtan çıktı: Hocasından ilk açıklama geldi

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik ile karşılaşan Nijerya sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

Nijerya’ya galibiyeti getiren golleri 20’de Lookman, 25 ve 47’de Victor Osimhen, 75’de ise Akor Adams kaydetti.

OSIMHEN İLE LOOKMAN TARTIŞTI

Karşılaşmaya damga vuran olay ise Victor Osimhen ile Lookman arasındaki tartışma oldu. Maçın 68. dakikasında kullanılan korner öncesi Osimhen, Lookman ile tartıştı. Pas alamamaktan şikayet eden Osimhen değişiklik işareti yaparak oyundan çıktı.

“SAHADA OLAN SAHADA KALIR”

Yaşananlara dair açıklama yapan Nijerya teknik direktörü Eric Chelle, "Bu bir yönetim meselesi. Sahada olan sahada kalır, medya ile paylaşmam. Takım içindeki her şey takım içinde kalır" sözlerini sarf etti.

“BÜYÜK BİR MÜCADELE OLACAK”

Çeyrek finalde Cezayir – Demokratik Kongo eşleşmesinin kazananı ile oynayacak olmaları üzerine Chelle, "İki takım da çok güçlü. Hangisi gelirse gelsin, büyük bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.

LOOKMAN’DAN PAYLAŞIM

Ademola Lookman da maçın ardından Victor Osimhen ile fotoğrafını paylaşarak “Her zaman birlikte” dedi.