Galatasaray'dan ayrılmak istedi: Okan Buruk'tan izin çıkmadı

Başakşehir’in transfer teklifi üzerine Galatasaray’dan ayrılmak istediğini bildiren Kazımcan Karataş için karar çıktı.

OKAN BURUK İZİN VERMEDİ

Yeni Açık Youtube kanalında konuşan Ertan Süzgün’ün haberine göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kazımcan Karataş’ın ayrılığına izin vermedi.

ROTASYONDA KULLANACAK

Ismail Jakobs’un sık sık sakatlanmasını göz önünde bulunduran Okan Buruk, Kazımcan Karataş’ı takımda tutacak.

SON HAFTALARIN YILDIZI OLDU

Eren Elmalı’nın cezası ve Ismail Jakobs’un sakatlığı nedeniyle ilk yarının son maçlarında Kazımcan Karataş’a şans veren Okan Buruk, oyuncunun performansından memnun kaldı.

SÜPER KUPA’DA ASİSTİNİ YAPTI

Son olarak Trabzonspor karşısında oynanan Süper Kupa’da oyuna sonradan dahil olan Kazımcan Karataş, asistini de yaptı.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maça çıkan genç sol bek, 481 dakika sahada kaldı. Karataş bu sürede 2 asist yaptı.