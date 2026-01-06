Galatasaray'dan ayrılmak istedi: Okan Buruk'tan izin çıkmadı

Galatasaray'dan ayrılmak istedi: Okan Buruk'tan izin çıkmadı
Yayınlanma:
Daha fazla süre bulmak adına Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Kazımcan Karataş'a Okan Buruk'tan izin çıkmadı.

Başakşehir’in transfer teklifi üzerine Galatasaray’dan ayrılmak istediğini bildiren Kazımcan Karataş için karar çıktı.

OKAN BURUK İZİN VERMEDİ

Yeni Açık Youtube kanalında konuşan Ertan Süzgün’ün haberine göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kazımcan Karataş’ın ayrılığına izin vermedi.

kgfg.jpg

ROTASYONDA KULLANACAK

Ismail Jakobs’un sık sık sakatlanmasını göz önünde bulunduran Okan Buruk, Kazımcan Karataş’ı takımda tutacak.

Fethiyespor'dan Galatasaray kararıFethiyespor'dan Galatasaray kararı

SON HAFTALARIN YILDIZI OLDU

Eren Elmalı’nın cezası ve Ismail Jakobs’un sakatlığı nedeniyle ilk yarının son maçlarında Kazımcan Karataş’a şans veren Okan Buruk, oyuncunun performansından memnun kaldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

SÜPER KUPA’DA ASİSTİNİ YAPTI

Son olarak Trabzonspor karşısında oynanan Süper Kupa’da oyuna sonradan dahil olan Kazımcan Karataş, asistini de yaptı.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maça çıkan genç sol bek, 481 dakika sahada kaldı. Karataş bu sürede 2 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
Spor
Fenerbahçe ve Beşiktaş anlaştı: İmzalar atıldı
Fenerbahçe ve Beşiktaş anlaştı: İmzalar atıldı
Fethiyespor'dan Galatasaray kararı
Fethiyespor'dan Galatasaray kararı