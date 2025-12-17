İmralı'da Öcalan için villa inşa ediliyor iddiasına yanıt geldi

İmralı'da Öcalan için villa inşa ediliyor iddiasına yanıt geldi
Yayınlanma:
Adalet Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan için İmralı’da villa yapıldığı iddialarını yalanladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan için İmralı Adası’nda villa inşa edildiği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Kurum, Öcalan için “özel villa inşa edildiği ve inşaatın tamamlanmak üzere olduğu” yönündeki iddiaların ardından Genel Müdürlük yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “İmralı’daki konut bitmek üzere” ve “Öcalan’ın İmralı’da yapılan villası bitmek üzere” gibi ifadelerin doğru olmadığı vurgulandı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

d2a74d9c-ac4d-446b-8fd2-5096536a19c3-w.jpg

Genel Müdürlük, bu haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

"İmralı Ceza İnfaz Kurumlarında villa ya da özel konut inşası veya tahsisi söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Siyaset
Mustafa Destici DEM Parti'nin raporunu yırttı
Mustafa Destici DEM Parti'nin raporunu yırttı
Son Dakika | İmralı Süreci'nde nihai rapor için tarih verildi
Son Dakika | İmralı Süreci'nde nihai rapor için tarih verildi
TBMM'de AKP'ye en kritik soruyu sordu
TBMM'de AKP'ye en kritik soruyu sordu