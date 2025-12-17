İmralı'da Öcalan için villa inşa ediliyor iddiasına yanıt geldi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan için İmralı Adası’nda villa inşa edildiği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Kurum, Öcalan için “özel villa inşa edildiği ve inşaatın tamamlanmak üzere olduğu” yönündeki iddiaların ardından Genel Müdürlük yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “İmralı’daki konut bitmek üzere” ve “Öcalan’ın İmralı’da yapılan villası bitmek üzere” gibi ifadelerin doğru olmadığı vurgulandı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Genel Müdürlük, bu haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı: