Mustafa Destici DEM Parti'nin raporunu yırttı

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında hazırladığı rapora sert tepki gösterdi.

"Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan terörsüz Türkiye komisyonu ile ilgili hazırladığı raporu Meclis Başkanlığı’na teslim etti" diyen Destici, düzenlediği basın toplantısında eline aldığı raporu kameralar karşısında yırttı.

DESTİCİ'DEN DEM'İN RAPORUNA SERT TEPKİ

BBP Lideri Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti'nin hazırladığı 99 sayfalık rapor hakkında "99 sayfalık rapor, kanlı terör örgütü PKK’nın kurulduğundan bugüne söylediklerinin, iddialarının ve yaptıklarının bir özeti. Aslında bu raporu PKK sundu, bunu çok açık bir şekilde dile getirmemiz gerekir. Türkiye’yi parçalamak için yıllardır geveleyip durdukları uyduruk diyalektiğin, güncellemeye bile gerek duymadan, milletimizin önüne koydukları tekrarından başka bir şey değildir bu rapor. 99 sayfalık ihanet saçmalığına tek tek cevap verecek zamanımız da sabrımız da yok" değerlendirmesini yapan Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Lakin rapordaki her cümleye, milletimizin de bizim de söyleyecek sözümüz, verilecek cevabımız var. Cevap vermeye değer mi? Bence değmez. Türk Kimliğinin değiştirilmesine, Türkçe dışında başka bir dille eğitime ve resmi dile evet diyor musunuz? Türkiye’nin bölgelerine, yaşayanların etnik kökenleri esas alınarak özerklik verilmesini istiyor musunuz? Anayasada bulunan, Cumhuriyetin temel nitelikleriyle ilgili maddelerin değiştirilmesini istiyor musunuz? PKK mensupları için bir genel af çıkarılmasını destekliyor musunuz? Raporda dayatılmaya çalışılan şekliyle soralım. PKK mensuplarına af çıkmasına, terör örgütü mensuplarının her birinin sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmelerine, her birine iş verilmesine, isimlerinin devletin tüm kayıtlarından silinmesini istiyor musunuz? Türk milletinin cevabını, gerçek taleplerin dile getirilmesinden sonra dinleyeceğiz."

"RAPOR PALAVRADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Söz konusu raporu kameralar karşısında yırtan Destici, "Sadece bir kısmı söz konusu raporda yer alan, PKK’nın bu taleplerini, milletimiz hiçbir zaman ve hiçbir şartta kabul etmeyecektir. Hiçbir güç bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk milletine dayatamaz. Evelallah hepsiyle baş edeceğiz. Biz buradayız. Büyük Birlik Partililer, Alperenler burada. Türk milleti de burada. PKK’nın siyasi uzantısı DEM’in hazırladığı rapor ne bizim nezdimizde ne de milletimizin nezdinde bir önemi, değeri yoktur. Onun için bu rapor bizce paçavradan başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.

"İnanın Türk milletinin hiçbir ferdinin nazarında da bu raporun bir kıymeti yoktur. Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sunnisiyle bu millet her zaman hainlere karşı çıkmıştır" diyen Desitci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa, bir pazarlık belgesi değildir ve olamaz. Devletin kurucu iradesini, milletin ortak kader anlayışını ve hukuki sürekliliğini güvence altına alan temel metindir. Bu nedenle anayasal düzen, silahların gölgesinde, terörle iltisaklı talepler doğrultusunda veya barış söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışılan dayatmalarla değiştirilemez. Hukuk devleti, niyet beyanlarına değil, bu taleplerin doğuracağı sonuçlara bakar. Bu talepler, dış güçlerin desteğiyle Tom Barrack’ın Osmanlı millet sistemi övgüsü gibi Sevr hayallerini diriltme girişiminden başka bir şey değildir."

Ulus devletten asla taviz vermeyeceklerini vurgulayan Desitici son olarak şöyle konuştu: