DEM Parti'nin komisyon raporundan Öcalan'a özgürlük talebi çıktı

DEM Parti, Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin hazırladığı 99 sayfalık raporu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sundu.

Ulus devlet anlayışının eleştirildiği raporda, terör örgütü PKK lideri Öcalan için fiziki özgürlük talep edilirken, silah bırakan PKK'lılar hakkında “suç işleyen–işlemeyen” ayrımı yapılmaması talep edildi.

Raporda Öcalan hakkında, “Kürt halkının varlık ve haysiyet mücadelesinin temel aktörlerinden biri” ifadelerine yer verilirken, kendisine yönelik hukuki yaklaşımın Kürt halkına yönelik tutumu da yansıttığı ifade edildi.

Öcalan’ın, barış süreci kapsamında heyetler, kişiler ve basın mensuplarıyla görüşebilmesi için çalışma, iletişim ve erişim koşullarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

DEMİRTAŞ'IN GÖRÜŞLERİNE YER VERİLMEDİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın görüşlerine ise raporda yer verilmedi. Ancak Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay ve Osman Kavala gibi siyasi nedenlerle tutuklu bulunan isimlerin tahliye edilmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda, güvenlikçi politikaların muhaliflere yönelik “düşman ceza hukuku” uygulamalarını yaygınlaştırdığı ve suçsuzluk karinesinin zedelendiği belirtildi.