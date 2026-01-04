İmamoğlu'ndan 2026'ya 'umut' mesajı: Bir avuç kötü akıl kaybedecek

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendi YouTube kanalından bir videolu mesaj paylaştı.

Son dakika | İmamoğlu'ndan Venezuela çıkışı: Türkiye'nin sesi cılız çıkmıştır

İmamoğlu, yapay zeka tarafından oluşturulan videoda, 2025 yılının herkez için zor bir yıl olduğunu ifade ederek, "Asla başınızı öne eğmeyin, umudunuzu kaybetmeyin. Millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu unutmayın. 2026, bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak" ifadelerini kullandı.

2025 yılında yaşanan olumsuzlukları tek tek anlatan İmamoğlu, videolu mesajında 2026 yılında bu olumsuzluklardan kurtulmanın 'mümkün' olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili yurttaşlarım, 2025 hepimiz için çok zorlu bir yıl oldu. Bir yandan hayatın her alanına yansıyan eşitsizliklerle, bir yandan adaletsizlikle, bir yandan da tarihimizin en derin ekonomik kriziyle mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki yaşadıklarımızın tamamı, millet iradesine rağmen sürdürülmeye çalışılan kara düzenin eseridir.

İş bulamayan gençler, çocuklarına harçlık veremeyen anneler, babalar, sokağa çıkamayan emekliler ve yoksullukla, açlıkla, geleceksizlikle yüzleşen milletimizin hali acı bir gerçektir. Adaletsizlik, eşitsizlik ve geçim sıkıntısı artık hayatımızın rutini haline gelmiştir. Bu kara düzen topluma çaresizliği, derin yoksulluğu, korkuyu ve sürekli kaygıyı yaşatıyor.

"UMUDUNUZU KAYBETMEYİN"

Asla başınızı öne eğmeyin, umudunuzu kaybetmeyin. Millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu unutmayın. 2026, bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak. Dayatmacı, baskıcı, otoriter anlayış hiçbir zaman başarılı olamamıştır. İnsan düşünür, fikir üretir, sorgular, hakkını arar ve daima ileri hamle yapar.

Milletimiz susmaz, susturulamaz, kuşatılamaz. Türkiye'nin yürüyüşü asla durdurulamaz. Aziz milletimizin hakkı özgürlüktür. Milletimiz her zaman adaletin, hak ve hukukun korunması için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıdır. Çocuklar, gençler, anneler, babalar, emekliler, işçiler, esnaflar; umut sizsiniz.

"BİR AVUÇ KÖTÜ AKIL KAYBEDECEK"

Umut millettir ve milletimizin iradesidir. Milletin istediği olacak ve milletimizle kazanacağız; bir avuç kötü akıl kaybedecek. Mücadelemiz büyüktür; mücadelemiz adalet, hürriyet, bereket, demokrasi, huzur ve gelecek mücadelesidir.

Sevgili çocuklarımız; her alanda eşitliğin tadını çıkararak okulunuza neşeyle gideceğiniz günler yakındır. Güzel yüzlerinizde aydınlık geleceğimizi müjdeleyen gülücükleri şimdiden görüyorum.

Kıymetli gençler; özgür bireyler olarak geleceğe güvenle bakacağınız, bilimde, teknolojide dünyayla yarışacağınız, hayal ettiğiniz kariyere ulaşacağınız günler yakındır. Başarmanın mutluluğuyla pırıl pırıl parlayan gözlerinizdeki özgüveni şimdiden hissediyorum.

Anneler, babalar, emekliler; emeklerinizin karşılığını aldığınız, onurlu bir yaşam için gerekli tüm koşullara ulaşacağınız günler yakındır. Güvende hissetmenin huzuruyla yaşayacağınız gururu şimdiden duyuyorum.

Ve asla unutmayalım; hak gelecek, haksız gidecek. Bu topraklarda hep millet galip gelecek. Sizleri çok seviyorum, milletime çok güveniyorum."