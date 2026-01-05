AKP’de alarm zilleri çalmaya başladı! Dipten gelen seçmen dalgası korkusu... Bilal Erdoğan paniği...

Siyasette 2025’in krizli havası henüz dağılmamışken, 2026 yılı AKP açısından daha da kritik bir döneme işaret ediyor.

Partide oy kaybının hızlanmasından endişe eden bazı isimler, “doğru zamanda seçim” planı üzerinde duruyor.

Nefes'ten Nuray Babacan’a göre AKP içi değerlendirmeler, seçim tarihinin iktidar lehine belirlenmesi yönünde şekilleniyor.

Bunun temel nedeni, yaşanan her toplumsal ve ekonomik gelişmenin AKP hanesine “kötü bir çentik” olarak yazılması.

DİPTEN GELEN DALGA KORKUSU

Babacan’ın aktardığına göre bazı AKP’liler, partinin durum tespitinde hata yapıldığını düşünüyor. Bu çevrelerin değerlendirmesi deşöyle:

“Şu an partinin oyları yüzde 25-30 bandında. Açılım sürecinden nasıl çıkılacağına ve ekonominin toparlayıp, toparlayamayacağına bağlı olarak sonuç değişebilir. Açılımın olumlu sonuçlanması üzerine yeni aktörlerle yeni bir hikaye yazılabilirse belki toplanabilir"

Aynı AKP'li kaynaklar, oy kaybının aniden değil, zamanla oluştuğunu vurguluyor:

"Unutmayın, yüzde 49’dan yüzde 25’lere düşmek önemli bir durum. Aniden değil, buzdağı gibi yavaş yavaş bir erimeden söz ediyoruz. Dipten gelen dalgadan kimsenin haberi yok. Bugünden onu okumakta mümkün değil, yerel seçimlerde beklenmedik yerlerde beklenmedik farklar yedik. Seçmen yine böyle bir tavır sergilerse hiçbir şeyin faydası olmaz…”

BİLAL ERDOĞAN PANİĞİ

2025 sonunda gündeme gelen “Bilal Erdoğan aday olur mu?” tartışması da AKP içinde huzursuzluk yaratmış durumda. Babacan’a göre bu senaryoyu erken ve yersiz bulanlar oldukça fazla. Bu kesim ,Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan isminin gündeme gelmesini “kafa karıştırıcı” olarak nitelendiriyor. Babacan şunları ifade etti:

"Bu yorumlar, doğru zamanda, doğru adayla yola çıkmanın kendilerini kurtarmak açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor O yüzden, 2025 yılının son aylarında ortaya çıkan Bilal Erdoğan senaryoları, birçok kişinin hoşuna gitmedi. Bunu erken, yersiz ve seçmenin kafasını karıştıran bir tartışma olarak görenler var."

Bu endişeleri dile getiren bazı AKP’liler şöyle dediği öğrenildi:

“İleride partinin başına Bilal Erdoğan’ın geçeceğine ilişkin algının erken yaratılması, bugünkü seçmen reflekslerini olumsuz etkileyebilir. Yani parti sırf bu nedenle ekstra oy kaybedebilir”

Tartışmaların partiye zarar vereceğini düşünen AKP'liler de şunları ifade ediyor:

“Bu olasılıkları şimdiden konuşarak seçmenin kafasını karıştırmamak lazım. Çünkü Tayyip Erdoğan ile Bilal Erdoğan’ın yaratacağı etki aynı değil. Sanki bugünden yarına değişiklik olacakmış gibi bir algı, merkezdeki seçmeni bizden uzaklaştırır. Birçok seçmen, siyasette aile ilişkilerine tepkili. Bu duygu zararımıza olur. Geçmişte de liderlerin çocuklarıyla ilgili öyle tartışmalar yaşanmıştı. Tüm liderler kendilerinden sonrası için çocuklarını düşünür. Ancak, bunun pek de başarılı sonuçlar vermediği geçmişte görüldü"

Bu bağlamda da AKP'liler Erdoğan'ın yeniden adaylığında ısrarcı. Anayasa'ya göre tekrar aday olamazsa da Meclis'te erken seçim kararı ile Erdoğan yeniden aday olabilir.

AKP'lilerin şöyle oy hesabı yaptığını öğrenildi:

"Bizim için bugünün konusu değil. Şimdiden konuşmak sakıncalı. Erdoğan’ın aday olmasına bir engel yok. Erken seçim için 30 vekile ihtiyacımız var. DEM’liler oy verecektir. Ayrıca bağımsız milletvekilleri var. Erdoğan aday olacaktır."

"AKP'LİLER ÜRKTÜ"

Babacan bu kulis bilgileri de yazısında şöyle yorumladı: