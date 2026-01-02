Bilal Erdoğan hakkında bugüne kadar ki en şaşırtıcı kulis! "Eşkal..."
Gündem maddeleri hemen her gün değişen Türkiye'nin son dönemlerde en çok konuştuğu isimlerden birisi de Bilal Erdoğan. Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın görev süresinin dolması ile yerini Bilal Erdoğan'a bırakacağı yönündeki iddialar ile eş güdümlü şekilde Bilal Erdoğan'ın medyadaki görünürlüğü çok konuşulan konular arasında.
Bilal Erdoğan'ın mitingine kim katıldı kim katılmadı? Bölünmeyi gün yüzüne çıkaran tablo
PEKİ NEDEN BİLAL ERDOĞAN?
Bilal Erdoğan'ın bu kadar konuşulması ve Erdoğan ailesinin gelecekte Bilal Erdoğan üzerine plan kurduğu söylemlerinin ardından bunun nedenine dair en şaşırtıcı kulis bilgileri geldi.
Nefes'ten Nuray Babacan'ın yazısında yer alan bilgilere göre Bilal Erdoğan'ın tercih edilmesinin nedeni eşkal... İddiaya göre aile, Bilal Erdoğan’ı Tayyip Erdoğan’ın gençliğine olan benzerliğinden dolayı tercih ediyor.
- "İslamcı taban, Tayyip Erdoğan’ın yerine ona benzeyen kişiyi tercih edebilir. Sesi, duruşu, konuşması, İslamcı söylemleri ile Bilal Erdoğan, yaratılan ‘eşkal aşkından’ yani bu benzerlikten yararlanabilir. Son dönemlerde duyduğum en farklı yorum bu oldu!"
BİLAL ERDOĞAN KEMİK TABANI TUTSUN YETER ANALİZİ
Ankara'daki görüşleri aktaran Babacan, başka bir yaklaşım ise, Bilal Erdoğan'ın iktidar olma şansı olmasa bile ailenin hukukunu korumaya yetecek kadar bir oyla siyasette yerini alması senaryosu..
"Bu duygusal analizin yanında konuya siyaset sosyoloji açısından bakanlar da var ki; onların yaklaşımları daha gerçekçi gibi…
- Bilal Erdoğan’ın başında olduğu parti, iktidar olma şansı olmasa bile ailenin hukukunu korumaya yetecek kadar bir oyla siyasette yerini alabilir. Bunun aileye yeteceğini iddia ediyorlar.
- Bilal Erdoğan’ın daha muhafazakar bir anlayışla en az yüzde 15 olduklarını iddia ettikleri kemik tabanı tutacağı öne sürülüyor. Son yıllarda sürekli İslam ve muhafazakarlık üzerinden verdiği mesajların amacının da bu olduğu anlatılıyor.
- İddiaya göre, “Yüzde 10-15 bandındaki bir parti onlara yeter. İktidarı kaybettikten sonra ailenin hukukunu koruyacak, sistemin içinde olacak ve söz söyleyecek birilerine ihtiyaç var. Aile ne damatlara ne de yıllarca siyaset yaptığı başka isimlere güvenemez. Kendileriyle ilgili iddialara karşı savunma geliştirecek, onların hukukunu koruyacak biri ancak içlerden olmalı. Onun için de en iyi aday Bilal Erdoğan…”"