Bilal Erdoğan hakkında bugüne kadar ki en şaşırtıcı kulis! "Eşkal..."

Gündem maddeleri hemen her gün değişen Türkiye'nin son dönemlerde en çok konuştuğu isimlerden birisi de Bilal Erdoğan. Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın görev süresinin dolması ile yerini Bilal Erdoğan'a bırakacağı yönündeki iddialar ile eş güdümlü şekilde Bilal Erdoğan'ın medyadaki görünürlüğü çok konuşulan konular arasında.

Bilal Erdoğan'ın mitingine kim katıldı kim katılmadı? Bölünmeyi gün yüzüne çıkaran tablo

PEKİ NEDEN BİLAL ERDOĞAN?

Bilal Erdoğan'ın bu kadar konuşulması ve Erdoğan ailesinin gelecekte Bilal Erdoğan üzerine plan kurduğu söylemlerinin ardından bunun nedenine dair en şaşırtıcı kulis bilgileri geldi.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın yazısında yer alan bilgilere göre Bilal Erdoğan'ın tercih edilmesinin nedeni eşkal... İddiaya göre aile, Bilal Erdoğan’ı Tayyip Erdoğan’ın gençliğine olan benzerliğinden dolayı tercih ediyor.

"İslamcı taban, Tayyip Erdoğan’ın yerine ona benzeyen kişiyi tercih edebilir. Sesi, duruşu, konuşması, İslamcı söylemleri ile Bilal Erdoğan, yaratılan ‘eşkal aşkından’ yani bu benzerlikten yararlanabilir. Son dönemlerde duyduğum en farklı yorum bu oldu!"

BİLAL ERDOĞAN KEMİK TABANI TUTSUN YETER ANALİZİ

Ankara'daki görüşleri aktaran Babacan, başka bir yaklaşım ise, Bilal Erdoğan'ın iktidar olma şansı olmasa bile ailenin hukukunu korumaya yetecek kadar bir oyla siyasette yerini alması senaryosu..