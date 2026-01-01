Bilal Erdoğan'ın mitingine kim katıldı kim katılmadı? Bölünmeyi gün yüzüne çıkaran tablo
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına 'dur' demek amacıyla Galata Köprüsü'nde Milli İrade Platformu tarafından "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla bir yürüyüş gerçekleşitirildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın öncülük ettiği yürüyüş, Ayasofya, Sultanahmet, Fatih ve Süleymani'ye camilerinden başlayarak Galata Köprüsü'nde sona erdi.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan yurttaşlar, sık sık tekbir getirerek "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Yaşasın küresel intifada", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.
KABİNEDEN 8 İSİM YER ALDI
Mitinge yaklaşık 520 bin kişinin katıldığı anons edilirken, katılanlar arasında kabineden de 8 isim yer aldı:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Söz konusu 8 bakanın yanı sıra; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski İçişleri Bakanı ve AKP'li vekil Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile birçok milletvekili, belediye başkanı ve bazı spor kulüplerinin temsilcileri de mitingde yer aldı.
AKP'de saflar netleşiyor: Kavgalı iki isim Hakan Fidan hattında buluştu
'ERDOĞAN SONRASI' TARTIŞMALARININ MERKEZİNDEKİ İSİMLER KATILMADI
Galata mitinginin organizasyonunda öncü aktör olan Bilal Erdoğan'ın Erdoğan sonrası AKP'de olası rakipleri olarak konuşulan isimlerin mitinge katılmaması ise dikkat çekti.
"Erdoğan'dan sonrası" tartışmalarında ismi sıklıkla anılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar mitingde görülmedi.
Mitinge katılmayan başlıca isimler şu şekilde:
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
- Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
- BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
- Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak