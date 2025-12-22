AKP'de saflar netleşiyor: Kavgalı iki isim Hakan Fidan hattında buluştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacak bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlere katılıp katılmayacağı, katılmaması halinde kendisinden sonra kimi işaret edeceği son zamanların en merak edilen ve hakkında en çok iddiaların ortaya atıldığı konuların başında yer alıyor.

KİMLERİN İSMİ ANILIYOR

Erdoğan'ın kendisinden sonra kimi işaret edeceği sorusunun net bir yanıtı yok. Konu hakkında ne Erdoğan'dan ne de ismi zikredilenlerden net bir açıklama gelmedi. Yasalara göre yeniden aday olamayacak olan Erdoğan'ın başkasını seçim yarışına sokması da, anayasal değişiklik ya da erken seçim kararı aldırarak yeniden aday olacağı da iddialar arasında.

Ancak gerek kulislerde gerek iktidar medyasında Erdoğan sonrası için başta Bilal Erdoğan olmak üzere; Hakan Fidan, Selçuk Bayraktar isimleri yer alıyor.

SAFLAR NETLEŞİYOR

Erdoğan sonrası için adı özellikle ön plana çıkan isimlerin etrafında hizalanmalar gerek sosyal medyada yapılan paylaşımlar, gerek köşe yazılarında belli oluyor. Bunun son örneklerinden birisi de Hakan Fidan hattında buluşan iki isim: Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner...

ŞAMİL TAYYAR'DAN HAKAN FİDAN SAVUNMASI

AKP'de bir dönem milletvekilliği yapan isimlerden olan Şamil Tayyar, gerek sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlar gerekse de katıldığı yayınlarda güncel siyasete dair yaptığı yorumlar nedeni ile sık sık gündem oluyor.

Tayyar dün Hakan Fidan hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. DEM Parti'nin süreç kapsamında TBMM Başkanlığı'na sunduğu raporu eleştiren Tayyar, Hakan Fidan'ın SDG hakkında yaptığı açıklamalar ile gündem olmasının ardından eleştirilmesine tepki gösterdi.

Fidan'ın içeride ve dışarıda saldırıya uğradığını öne süren Tayyar, ayar verilmesi gerekenin de (AKP'li vekil Galip Ensarioğlu'nun Fidan hakkında Erdoğan'a yaptığı çağrıdan kasıtla) Fidan değil DEM Parti olduğunu ifade etti.

AKP'li vekilden Erdoğan'a Hakan Fidan mesajı: Ya görevden alınır ya görevi bırakır

DEM, sanki Türkiye savaş kaybetmiş gibi Sevr Anlaşması benzeri bir teklif sunuyor.



Lozan’ı, Anayasa’nın ilk 4 maddesi dahil 42, 66, 127.maddelerini tartışmaya açıyor, yerel özerklik istiyor.



Terörle mücadele edenlerin yargılanmasını, teröristler için anıt mezar ve anma töreni… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 21, 2025

TAYYAR'IN ARDINDAN METİNER'DEN DE FİDAN ÇIKIŞI

Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı çıkışın ardından bir Hakan Fidan savunması da yine AKP'li eski vekil olan Mehmet Metiner'den geldi. Suriye'deki gelişmelerin ardından yaptığı açıklamalar ile DEM'li Cengiz Çandar ve kendi partisinden vekil Galip Ensarioğlu'nun tepkilerini toplayan Fidan için, "Herkes bilsin ki Hakan Fidan’ımızı onlara asla yedirmeyiz" ifadelerini kullanan Metiner, 'HAKAN FİDAN'A DAİR ÜÇ BEŞ SÖZ' başlıklı uzun sosyal medya mesajında Fidan'ı 1985-1990 yılları arasında çıkarıldıkları 'Girişim' dergisinden tanıdığını kaydettii.

HAKAN FİDAN’A DAİR ÜÇ-BEŞ SÖZ



Hakan Fidan’ı Girişim dergisini (1985-1990) çıkardığımız yıllardan tanırım bilirim.



O en çetin dönemlerde kimliğinden ödün vermeden, güç sahipleri karşısında eğilmeden-bükülmeden doğru bildiği yolda dosdoğru yürüyen biridir.



O bir mücadelenin… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) December 21, 2025

İKİ İSİM BİRKAÇ GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞTİ

AKP'li Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner birkaç gün önce sosyal medya hesabından birbiri ile kavga etmişti. Öcalan ile İmralı Heyeti'nin görüşmesinin ardından Gülistan Koçyiğit'in açıklamalarını 'Bahçeli'ye darbe' olarak yorumlayan Tayyar'a Mehmet Metiner yanıt vermiş, ikili arasındaki kavga da uzamıştı.

