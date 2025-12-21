AKP'li vekilden Erdoğan'a Hakan Fidan mesajı: Ya görevden alınır ya görevi bırakır

AKP'li vekilden Erdoğan'a Hakan Fidan mesajı: Ya görevden alınır ya görevi bırakır
AKP'li Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Suriye'de SDG hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan için, "Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Şam yönetimiyle entegrasyon sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ederken DEM Partili vekil Cengiz Çandar Fidan’ın Suriye’deki gelişmelere dair açıklamalarını eleştirmişti. Çandar, Fidan tarafından kullanılan 'tehdit dilinin" çözüm sürecini ve toplumsal rızayı zedelediğini savunmuştu:

  • "Sayın Dışişleri Bakanının yaptığı imalar, üstü kapalı tehditler Türkiye'de ve Suriye'de, her yerde milyonlarca Kürt'ün kalbini kırıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hep beraber yazmaya başlayacağız' dediği destanın yazılmasını imkânsız hâle getiriyor"

AKP'Lİ VEKİL: YA GÖREVDEN ALINIR YA GÖREVİ BIRAKIR

Çandar'ın ardından çok dikkat çeken bir açıklamada AKP'li Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan geldi. Kuzey Irak merkezli ve Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'a açıklamalarda bulunan Çandar, "Hakan Fidan'ın açıklamalarında Suriye politikasına dair bazı sertliklerin bulunduğu veya dönemin ruhunu tam yansıtmayan ifadelerin kullanıldığı söylenebilir" ifadelerini kullandı.

Ensarioğlu, başkanlık sisteminde politika belirleyici olan iradenin Cumhurbaşkanı iradesi olduğunu kaydedip, Erdoğan'ın iradesine aykırı irade gösteren kişinin ya görevi bırakacağını ya da görevden alınacağını, bunların da kendi görüşleri olduğunu şu şekilde kaydetti:

"Bizim başkanlık sistemimizde politika belirleyici olan irade, Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır. Türkiye'nin böylesine önemli meselelerinde, sıfatı ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı'nın iradesinin üstünde bir irade olamaz ve kimse buna karşı bir irade ortaya koyamaz. Hakan Fidan'ın açıklamalarında Suriye politikasına dair bazı sertliklerin bulunduğu veya dönemin ruhunu tam yansıtmayan ifadelerin kullanıldığı söylenebilir; bunu kendi şahsi görüşüm olarak ifade ediyorum. Ancak neticede nihai politikayı Cumhurbaşkanı belirler ve son sözü o söyler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

