DEM Partili Çandar'dan süreçte AKP'ye Hakan Fidan tepkisi

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye’deki gelişmelere dair açıklamalarını eleştirerek, kullanılan "tehdit dilinin" çözüm sürecini ve toplumsal rızayı zedelediğini savundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Şam yönetimiyle entegrasyon sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. SDG’nin zaman kazanmaya çalıştığını ve bölgesel krizlerden medet umduğunu belirten Fidan, "Bir devlet içinde birden fazla silahlı gruptan bahsedemezsiniz, bu egemenliğe aykırı" demişti. Fidan ayrıca, askeri yöntemlere başvurma ihtiyacının doğmasını istemediklerini ancak "ilgili tarafların sabrının tükendiğini" ifade ederek üstü kapalı uyarıda bulunmuştu.

ÇANDAR: "SURİYE KÜRTLERİNİ İNCİTİRSENİZ TÜRKİYE KÜRTLERİNİ İNCİTİRSİNİZ"

Meclis kürsüsünden Bakan Fidan’ın bu sözlerine yanıt veren DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, kullanılan üslubun milyonlarca Kürt’ü rencide ettiğini söyledi. Çandar, Türkiye ve Suriye Kürtlerinin birbirinden ayrılamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Dışişleri Bakanının yaptığı imalar, üstü kapalı tehditler Türkiye'de ve Suriye'de, her yerde milyonlarca Kürt'ün kalbini kırıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hep beraber yazmaya başlayacağız' dediği destanın yazılmasını imkânsız hâle getiriyor"

"SÜRECİN DİLİNİ OLUŞTURAMAZSANIZ BAŞARI GELMEZ"

Türkiye'nin Suriye konusunda tehdit dili kullandığını ifade eden Çandar, bu dil yerine diyaloga yardımcı olunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hatta başını çekmeli ve Suriyeli hiçbir tarafı İsrail'e doğru itmemelidir. Bu diyalog ve müzakerenin Suriyeli taraflar arası bir uzlaşmayla sonuçlanması Türkiye'deki sürecinde Kürt Türk kardeşliğiyle tahkim edilmesine ve taçlanmasına yardımcı olacaktır. Çünkü -daha önce de bu kürsüden vurguladım- Türkiye Kürtlerini Suriye Kürtlerinden ayıramazsınız; tarih bir, coğrafya bir, dil bir, din bir, her şey bir. Türkiye ile Suriye arasındaki, Kürtlerin arasındaki sınır 1 metre enindeki demir yolu hattından ibarettir ve bu fiktif bir sınırdır. O nedenle Suriye Kürtlerini incitirseniz Türkiye Kürtlerini incitirsiniz; Türkiye Kürtlerini incitirseniz, süreci nihayete erdiremezsiniz. Sayın Tayyip Erdoğan'ın ve tabii ki bu sürecin önünü açmakta, hatta başını çekmekte tarihî bir rol oynamış olan Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda aynı düşüncede olduğundan eminim. Bütün bunlardan ötürü kullanılan dil, ağzımızdan çıkan ve çıkacak her sözcük sürecin selameti için çok ama çok önemli sayın milletvekilleri. Sürecin dilini oluşturamazsak bu sürecin başarısı için olmazsa olmaz şart olan toplumsal rıza ve toplumsal desteği de oluşturamayız. Bu konuda üzülerek söylemeliyim, siz sayın iktidar partisi mensupları, gereken özen ve çabayı göstermiyorsunuz, göstermediniz."

