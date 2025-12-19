DEM Partili Çandar'dan süreçte AKP'ye Hakan Fidan tepkisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Şam yönetimiyle entegrasyon sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. SDG’nin zaman kazanmaya çalıştığını ve bölgesel krizlerden medet umduğunu belirten Fidan, "Bir devlet içinde birden fazla silahlı gruptan bahsedemezsiniz, bu egemenliğe aykırı" demişti. Fidan ayrıca, askeri yöntemlere başvurma ihtiyacının doğmasını istemediklerini ancak "ilgili tarafların sabrının tükendiğini" ifade ederek üstü kapalı uyarıda bulunmuştu.

ÇANDAR: "SURİYE KÜRTLERİNİ İNCİTİRSENİZ TÜRKİYE KÜRTLERİNİ İNCİTİRSİNİZ"

Meclis kürsüsünden Bakan Fidan’ın bu sözlerine yanıt veren DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, kullanılan üslubun milyonlarca Kürt’ü rencide ettiğini söyledi. Çandar, Türkiye ve Suriye Kürtlerinin birbirinden ayrılamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Dışişleri Bakanının yaptığı imalar, üstü kapalı tehditler Türkiye'de ve Suriye'de, her yerde milyonlarca Kürt'ün kalbini kırıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hep beraber yazmaya başlayacağız' dediği destanın yazılmasını imkânsız hâle getiriyor"

"SÜRECİN DİLİNİ OLUŞTURAMAZSANIZ BAŞARI GELMEZ"

Türkiye'nin Suriye konusunda tehdit dili kullandığını ifade eden Çandar, bu dil yerine diyaloga yardımcı olunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: