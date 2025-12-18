Kabine'de büyük değişiklik iddiası! Hakan Fidan görevden mi alınacak? İbrahim Kalın geri mi dönüyor?

Yayınlanma:
Son kulis bilgisine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağı yerine ise MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın atayacağı iddia edildi.

Gazeteci Mustafa Balbay, konuk olduğu Meltem TV yayında dikkat çelen kulis bilgisini paylaştı.

"İÇİ BOŞ BİR KULİS BİLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Balbay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevden alınacağını ve yerine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın getirileceğini iddia etti.

Balbay şu ifadeleri kullandı:

“Yaşananlarla birlikte içi boş bir kulis bilgisi olmadığını söyleyebiliriz. Erdoğan'ın Hakan Fidan yerine İbrahim Kalın'ı Dışişleri Bakanı yaparak, şu anda MİT Başkanlığı yapan Kalın'ın MİT Başkanlığı gücünü de alıp Dışişleri Bakanlığı'nı da yürüterek Fidan'ın buradan alınması ve negatif enerjiyi azaltacağı konuşuluyor.

Çok konuşuluyor. Erdoğan'ın da yapmışken tam yapmak üzere bir çaba içerisinde olduğu söyleniyor. Bakanların hiçbiri rahat değil. Bu da bir yönetim biçimi. Yoksa zaten bir bakanlık, bir bakıma sekreterya.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

