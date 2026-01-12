Erdoğan bu sefer el öptürmedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen AKP MYK Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla bir araya geldi.
BU KEZ TAM TERSİ OLDU
Erdoğan, Necati ve Recep isimli iki vatandaşla görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın bu sefer yaşlı vatandaşlara el öptürmediği, aksine kendisinin yaşlı vatandaşın elini öptüğü görüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce 90 yaşın üzerindeki vatandaşlara el öptürmüştü. Erdoğan'ın bu tavrı ise tepki çekmişti.
ÖDÜL VERDİĞİ DOKTORUN 92 YAŞINDAKİ BABASINA EL ÖPTÜRMÜŞTÜ
13 Mart 2025'te Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri programında ödül alan Dr. Gülahnım Bayrak'ın, 92 yaşındaki babası, Erdoğan'ın elini öpmüştü.
YAŞLI DEPREMZEDE KADIN ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 7 Aralık 2024'te katıldığı Güneyşehir bölgesindeki 5 bin 113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde de yaşlı bir depremzede kadın, Erdoğan'ın elini öpmüştü.
