Erdoğan bu sefer el öptürmedi

Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla bir araya geldi. İleri yaştaki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan'ın bu sefer yaşlı vatandaşlara el öptürmediği görüldü. Erdoğan'ın daha önce 90 yaşın üstündeki vatandaşlara el öptürmesi tepki çekmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen AKP MYK Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla bir araya geldi.

BU KEZ TAM TERSİ OLDU

Erdoğan, Necati ve Recep isimli iki vatandaşla görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın bu sefer yaşlı vatandaşlara el öptürmediği, aksine kendisinin yaşlı vatandaşın elini öptüğü görüldü.

yeni-proje-1-001.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir araya geldiği yaşlı bir vatandaşın elini öperken (12 Ocak 2026)

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce 90 yaşın üzerindeki vatandaşlara el öptürmüştü. Erdoğan'ın bu tavrı ise tepki çekmişti.

ÖDÜL VERDİĞİ DOKTORUN 92 YAŞINDAKİ BABASINA EL ÖPTÜRMÜŞTÜ

13 Mart 2025'te Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri programında ödül alan Dr. Gülahnım Bayrak'ın, 92 yaşındaki babası, Erdoğan'ın elini öpmüştü.

yeni-proje-3.jpg
Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri programı - Ödül alan Dr. Gülahnım Bayrak'ın 92 yaşındaki babası Erdoğan'ın elini öperken (13 Mart 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 92 yaşındaki büyük dedeye elini öptürdüCumhurbaşkanı Erdoğan 92 yaşındaki büyük dedeye elini öptürdü

YAŞLI DEPREMZEDE KADIN ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 7 Aralık 2024'te katıldığı Güneyşehir bölgesindeki 5 bin 113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde de yaşlı bir depremzede kadın, Erdoğan'ın elini öpmüştü.

yeni-proje-2.jpg
Depremzede yaşlı kadın, Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde Erdoğan'ın elini öperken (7 Aralık 2024)

Erdoğan'ın depremzede yaşlı kadına el öptürdüğü ortaya çıktıErdoğan'ın depremzede yaşlı kadına el öptürdüğü ortaya çıktı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

