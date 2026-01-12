Özgür Özel 'emekliler' için formülü açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi 2. toplantısını gerçekleştirdi. A takımıyla bir toplantı düzenleyen Özel, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde 'Ekonomi Eşgüdüm Konseyi' kurulacak. Bu konsey sayesinde ekonomi birimlerimiz politikaların hazırlanması ve uygulanması konusunda çok daha verimli ve aktif bir çalışma süreci geçirecekler. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bir icraat kürsüsüdür. Bu çatı altında ülkemizin sorunlarını doğru tespit ederken aynı zamanda partimizin somut çözüm önerilerini de tartışıyoruz" dedi.
"ERDOĞAN TRUMP'UN İSTEDİĞİ TÜM TAVİZLERİ VERMİŞ"
İktidara dış politika üzerinden de yüklenen Özel, "Kurumsallığı dışlayan ve kararları hangi niyetle aldığını kendisinden başka hiç kimseye izah edemeyen bu yönetim anlayışı sonucunda çok kısaca bakacak olursak geriye doğru... parasını ödediğimiz F-35'ler Amerika'da bir hangarda beklemektedir. ABD'nin göz bebeğimiz KAAN'ın motorlarını vermediğini bizzat dışişleri bakanımız açıklamıştır. s-400'ün temin sürecindeki başarısızlık önce ABD ile şimdi de Rusya ile bir krize dönüşmüştür" diye konuştu. "Sayın Erdoğan Trump'un istediği tüm tavizleri vermiş" diyen Özel, "Pahalı doğalgazdan Boing uçaklarına Amerikan mallarına vergi indiriminden Çin mallarına vergi uygulamasına ve maalesef nadir toprak elementlerinin Trump'a söz verilmesine kadar bir dizi taviz göz kırpmadan verilmiştir" diye konuştu.
İran ve Suriye'deki son gelişmelere de değinen Özel, "İran'daki toplumsal hareketler partimiz tarafından takip edilmekte, sivilleri hedef alan aşırı müdahaleler ve olası senaryoların üzerinde durulmaktadır. Söz konusu gelişmelerin Türkiye açısından sınır güvenliği, göç riski, sosyal ve kültürel gerilimlerin yayılması gibi sonuçların ve bölgesel istikrar üzerindeki muhtemel etkileri ele alınmaktadır. Böyle bir ortamda komşumuz Suriye'nin yeniden çatışmalı bir ortama sürüklenmesi ciddiyetle ele alınmalıdır. CHP olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını savunuyoruz. 10 Mart mutabakatına uyulmasını önemsiyoruz" dedi.
Türkiye'nin müzakere ve diplomasiden yana tavır alması gerektiğini vurgulayan Özel, "Bu durum toplumsal barış sürecini sekteye uğratmamalıdır. Kürt meselesinin çözümü için hızlı adımlar atılmalıdır. Terörsüz ve demokratik Türkiye bir an önce kurulmalıdır. Bunu başarmak Türkiye'nin kırılganlıklarını da azaltacaktır" diye konuştu. Özel, içe kapalı bir dış politikayla yol alınamayacağını savundu.
ÖZGÜR ÖZEL EMEKLİ FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI
Ekonomi politikaları üzerinden de iktidara yüklenen Özel,
"İlk aşamada en düşük emekli maaşını derhal bir asgari ücret seviyesine çıkaracağız. İlerleyen dönemlerde bir buçuk asgari ücretlik düzeyi yeniden yakalayacağız. Bayram ikramiyesini bir asgari ücrete çıkaracağız.
Emekli maaşlarının bir asgari ücret olması için gereken kaynak bugün ilgili politika kurulu başkanımız tarafından yapılan sunumda 650 milyar lira olarak belirlenmiştir. Bu, geçtiğimiz hafta bin liralık zammın maliyeti söylendiğinde verilen rakamlarla da uyumludur.
Ve esas mesele; bugün emeklilere bir asgari ücret, 28 bin lira versek elbette onları yoksulluktan kurtaramayacağız, hatta açlık sınırının üstüne çıkaramayacağız ama onlara bir nefes aldıracağız. Önemli bir adım atmış olacağız. Bu önemli adım 650 milyar lira istiyor.
'Bu para yok' dediler, onda birini emekliye layık gördüler. Ancak bu para var. Çünkü getirip geçirdikleri bütçede 768 milyar lira, zengin şirketlerin ödemesi gereken vergiden vazgeçecekleri tutar. Vazgeçilen kurumlar vergisi kalemine 768 milyar lirayı bulanlar; yani alacakları vergiyi 'tamam tamam, sizden vergi almayalım' diyecekleri 768 milyarı bulanlar, emekliye 650 milyarı bulmamakta, vermemektedirler" diye konuştu.
"DÜŞMAN DEĞİLLER"
Özel'in konuşmasında şu ifadelere yer verildi:
"Ödeyenlerin %3’lük bir kaybı daha ortaya çıkmıştır. Biz bir yandan asgari ücrete zam yapılsın ama işverenin işi kolaylaştırılsın, onlara prim desteği verilsin derken; örtülü bir biçimde %5 primlere zam gelmiştir, %3 de ilave bir iskontonun kaldırılmasıyla gününde ödeyen bir kişi için toplamda %8’lik ek bir maliyet gelmiştir. Bunu da bütün küçük esnaflarımızın, zor durumda olan vatandaşlarımızın dikkatlerine sunuyoruz.
Bu hesaplamaları kendi muhasebecileriyle, mali müşavirleriyle kendi rakamları üzerinden gözetebilirler. Bu ay ilk kez %5, %2’ye iniyor; %3 oradan esnafa bir kazık atılmıştır. Ayrıca da son bir buçuk yılda prim yükü %5 kadar artmıştır. Biz yoksulluğu yönetmek değil, yok etme azmindeyiz ve bu topraklardan söküp atacağız. İktidarımızda yoksulları birinin yakını olduğu için değil, yalnızca bu ülkenin onurlu yurttaşları olduğu için destekleyeceğiz. Kimsenin yakını olmaya, hiçbir partinin üyesi olmaya değil; bu ülkenin bir vatandaşı olmaya geri kalan her şeyin çözülmesi için haklardan yararlanmaya yeterli olacaktır.
Temel vatandaşlık geliri uygulamasını hızla hayata geçireceğiz. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir ilkesiyle herkese belli bir gelir desteği sağlayan sosyal devleti inşa edeceğiz. Değerli arkadaşlar, son olarak şunu söylemek isterim: Türkiye zor ama bir o kadar önemli bir dönemden geçiyor. Biz bu zorlu dönemde liyakatli kadrolarımız ve tüm organlarımızla disiplinle ve ciddiyetle çalışıyoruz. Kurultaydan sonra oluşturduğumuz mimari her geçen gün daha da yerine oturuyor. Parti meclisimiz, MYK’mız, milletvekili grubumuz, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz ve tüm örgütümüzle her biri kendi alanında çok güçlü bir siyaseti ve vizyonu ortaya koyuyoruz.
Artık bir orkestra ahenginde çalışıyor, önümüze bakıyor ve umutsuzların umudu olmaya, yarınlar için artık umutsuzluğu rafa kaldırmaya hep birlikte kararlılıkla yürüyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu şu an hapiste olabilir ama tüm azmi ve kararlılığıyla bu çalışmalarımıza katkı sağlıyor. Motivasyonumuz tam, enerjimiz tam. Hep birlikte Türkiye’yi yönetmeye, bu ülkeyi barıştırmaya ve kalkındırmaya hazırız. Yıllarca bu ülkede kavga, gerilim, düşman siyaseti yürütüldü. Sonuçta ne oldu? Kavga büyüdükçe milletin ekmeği küçüldü. Biz barışırsak kazanmanın yolunu 86 milyona göstereceğiz.
Bu ülkede Adalet ve Kalkınma Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer, DEM'liler, CHP'liler, İyi Partililer düşman değildirler. Anadolu’da bu partililer birbirlerinin komşusu, arkadaşı, gelini, damadı, dünürüdür. Bu yüzden bizleri düşmanlaştırarak ülkeyi kutuplaştırarak iktidarını sağlamlaştırmak isteyenlere kötü bir haberimiz var: Artık Anadolu’daki yaklaşım genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi ilişkilerine bir kez daha hakim olacaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi, Erdoğan’a rağmen Erdoğan’ın yoksul bıraktığı Adalet ve Kalkınma Partililerle ve Cumhur İttifakı seçmeniyle buluşmaktadır ve birlikte bir yol yürümektedir. Yürüdüğümüz yol; Türkiye’de bir kez daha açlığın, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin alt edileceği, bir kez daha hep birlikte başaracağımız, hep birlikte kalkınacağımız, hep birlikte zenginleşeceğimiz bir yolculuktur. Bunu daha önce başardık, bundan sonra da hep birlikte başaracağız.
Sayın Erdoğan istiyor diye kavgayla, Sayın Erdoğan istiyor diye gerilimle, o istiyor diye kutuplaşmayla meşgul olup iktidar yürüyüşümüzden vazgeçmeyeceğiz. Vatandaşın sorunlarını biliyoruz. Dünyadaki siyasi akrabalarımız nasıl yoksulluğu yok ettilerse, nasıl eşitliği sağladılarsa; yüz yıl önceki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı nasıl hastalıkları kuruttu, kalkınmayı sağladı, zenginleşmeyi sağladı, ülkeyi kalkındırdı ve bugünlere gelmesini sağladıysa; bugün umutsuz durumda olan emeklilere de, uğradığı büyük haksızlığa isyan eden asgari ücretlilere, emekçilere de, devlet memuru olmanın geçmiş dönemlerdeki gibi bir gelecek güvencesi değil, yaşam mücadelesinin en zorlu süreçlerinden birisi olmasını deneyimleyenlere de, beyaz yakalılara, mavi yakalılara, gri yakalılara da şu kadarını söylüyoruz:
Bir sandık mesafesinde artık umutlarınızın yeniden yeşermesi. O sandığa doğru hep birlikte yürüyoruz. Her gün bir önceki günden biz iktidara, siz de dertlerinizden kurtulmaya daha yakınız. O yüzden erken seçim talebini yükseltmeyi; bunu işçi servislerinde, metrolarda, iş yerlerinde, ev gezmelerinde, her türlü alanda yüksek sesle dile getirmeyi kurtuluşun ön şartı olarak görüyoruz. Erken seçimler iktidarlar istediğinde değil, erken seçimler muhalefet partileri talep ettiğinde değil, millet gerçekten karar verdiğinde yapılır. Siz erken seçime karar verirseniz kimse o sandıktan kaçamaz; o sandıktan size huzur, refah, güvenli ve zengin yarınlar çıkacak."