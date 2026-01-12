CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi 2. toplantısını gerçekleştirdi. A takımıyla bir toplantı düzenleyen Özel, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde 'Ekonomi Eşgüdüm Konseyi' kurulacak. Bu konsey sayesinde ekonomi birimlerimiz politikaların hazırlanması ve uygulanması konusunda çok daha verimli ve aktif bir çalışma süreci geçirecekler. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bir icraat kürsüsüdür. Bu çatı altında ülkemizin sorunlarını doğru tespit ederken aynı zamanda partimizin somut çözüm önerilerini de tartışıyoruz" dedi.

Özgür Özel Denizli'den yağmur altında seslendi: AKP'lisi, MHP’lisi, CHP’lisi, İYİ Partilisi... Hep birlikte kazanacağız

"ERDOĞAN TRUMP'UN İSTEDİĞİ TÜM TAVİZLERİ VERMİŞ"

İktidara dış politika üzerinden de yüklenen Özel, "Kurumsallığı dışlayan ve kararları hangi niyetle aldığını kendisinden başka hiç kimseye izah edemeyen bu yönetim anlayışı sonucunda çok kısaca bakacak olursak geriye doğru... parasını ödediğimiz F-35'ler Amerika'da bir hangarda beklemektedir. ABD'nin göz bebeğimiz KAAN'ın motorlarını vermediğini bizzat dışişleri bakanımız açıklamıştır. s-400'ün temin sürecindeki başarısızlık önce ABD ile şimdi de Rusya ile bir krize dönüşmüştür" diye konuştu. "Sayın Erdoğan Trump'un istediği tüm tavizleri vermiş" diyen Özel, "Pahalı doğalgazdan Boing uçaklarına Amerikan mallarına vergi indiriminden Çin mallarına vergi uygulamasına ve maalesef nadir toprak elementlerinin Trump'a söz verilmesine kadar bir dizi taviz göz kırpmadan verilmiştir" diye konuştu.

İran ve Suriye'deki son gelişmelere de değinen Özel, "İran'daki toplumsal hareketler partimiz tarafından takip edilmekte, sivilleri hedef alan aşırı müdahaleler ve olası senaryoların üzerinde durulmaktadır. Söz konusu gelişmelerin Türkiye açısından sınır güvenliği, göç riski, sosyal ve kültürel gerilimlerin yayılması gibi sonuçların ve bölgesel istikrar üzerindeki muhtemel etkileri ele alınmaktadır. Böyle bir ortamda komşumuz Suriye'nin yeniden çatışmalı bir ortama sürüklenmesi ciddiyetle ele alınmalıdır. CHP olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını savunuyoruz. 10 Mart mutabakatına uyulmasını önemsiyoruz" dedi.

Türkiye'nin müzakere ve diplomasiden yana tavır alması gerektiğini vurgulayan Özel, "Bu durum toplumsal barış sürecini sekteye uğratmamalıdır. Kürt meselesinin çözümü için hızlı adımlar atılmalıdır. Terörsüz ve demokratik Türkiye bir an önce kurulmalıdır. Bunu başarmak Türkiye'nin kırılganlıklarını da azaltacaktır" diye konuştu. Özel, içe kapalı bir dış politikayla yol alınamayacağını savundu.

ÖZGÜR ÖZEL EMEKLİ FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Ekonomi politikaları üzerinden de iktidara yüklenen Özel,

"İlk aşamada en düşük emekli maaşını derhal bir asgari ücret seviyesine çıkaracağız. İlerleyen dönemlerde bir buçuk asgari ücretlik düzeyi yeniden yakalayacağız. Bayram ikramiyesini bir asgari ücrete çıkaracağız.

Emekli maaşlarının bir asgari ücret olması için gereken kaynak bugün ilgili politika kurulu başkanımız tarafından yapılan sunumda 650 milyar lira olarak belirlenmiştir. Bu, geçtiğimiz hafta bin liralık zammın maliyeti söylendiğinde verilen rakamlarla da uyumludur.

Ve esas mesele; bugün emeklilere bir asgari ücret, 28 bin lira versek elbette onları yoksulluktan kurtaramayacağız, hatta açlık sınırının üstüne çıkaramayacağız ama onlara bir nefes aldıracağız. Önemli bir adım atmış olacağız. Bu önemli adım 650 milyar lira istiyor.

'Bu para yok' dediler, onda birini emekliye layık gördüler. Ancak bu para var. Çünkü getirip geçirdikleri bütçede 768 milyar lira, zengin şirketlerin ödemesi gereken vergiden vazgeçecekleri tutar. Vazgeçilen kurumlar vergisi kalemine 768 milyar lirayı bulanlar; yani alacakları vergiyi 'tamam tamam, sizden vergi almayalım' diyecekleri 768 milyarı bulanlar, emekliye 650 milyarı bulmamakta, vermemektedirler" diye konuştu.

"DÜŞMAN DEĞİLLER"

Özel'in konuşmasında şu ifadelere yer verildi: