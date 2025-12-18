Hakan Fidan Miami’deki Gazze toplantısı için ABD’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek.

Hakan Fidan'dan Kıbrıs konusunda kritik görüşme

ABD, MISIR VE KATAR’DAN YETKİLİLER KATILACAK

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Miami'de düzenlenecek olan Gazze konulu toplantı ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek.

Toplantı vesilesiyle diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirileceği bildirildi.

"DİĞER BÖLGESEL MESELELER DE ELE ALINACAK"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Bakanımız, ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla yarın (19 Aralık) Miami kentinde düzenlenecek olan Gazze konulu toplantıya iştirak edecektir.

Toplantı vesilesiyle, diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecektir."