Hakan Fidan'dan Kıbrıs konusunda kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs meselesi konusunda kritik bir görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldiğini duyurdu.
Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
- "Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti" denildi."
